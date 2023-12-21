曾媽媽到偏鄉平溪送暖 警消、清潔隊、民眾受惠

瀚邦國際基金會董事長曾黃麗明女士，人稱曾媽媽，五十多年來持續做公益，並且身體力行幾乎每場捐贈活動都親自到，今(21)日來到平溪地區，除了捐贈給弱勢家庭物資及紅包，針對警消和清潔隊也送上保暖衣物，並為他們加油打氣，即使今天平溪低溫不到十度，但不論是曾媽媽還是受贈者的內心想必都是溫暖的。

經濟不景氣，連帶著弱勢族群的生活也越來越辛苦，不過好在社會上處處有溫情，來自瀚邦國際慈善基金會在董事長曾黃麗明的帶領之下，一行人帶著一箱箱的愛心物資，前進平溪區公所針對區內低收入戶，送上保暖的毛毯，生活補給品，還有象徵新年的紅包。

除了為低收入戶的家庭送上溫暖，按照往例曾媽媽對於警察，消防，清潔隊這些單位，也是送上禦寒的保暖襪，並為他們辛苦在外風吹雨淋加油打氣，董事長曾黃麗明說，雖然自己年事已高，但只要還能走，這些公益活動就會持續不間斷。

平溪區區長李天民說，感謝瀚邦國際慈善基金會一行人，特別是曾媽媽，每年都到偏鄉地區來送物資，並親切慰問各單位，真的很感謝曾媽媽多年來對於偏鄉地區的關懷與照顧。