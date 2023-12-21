快訊

藍營助攻！國民黨2大戰將站台 民眾黨李有宜要翻轉新北最綠選區

淡水新民里共餐吃湯圓 長者溫馨團聚慶冬至

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區新民里共餐活動加入湯圓，同時也舉辦十二月份壽星的慶生活動，讓場面非常的溫馨。圖／紅樹林有線電視提供
淡水區新民里共餐活動加入湯圓，同時也舉辦十二月份壽星的慶生活動，讓場面非常的溫馨。圖／紅樹林有線電視提供

明天就是一年一次的冬至節慶，淡水區新民里為讓長者能夠在寒中溫暖過冬至，在共餐活動加入湯圓，讓這一道共餐可以有過節的氣氛，新民里長林聖傑說，這次一年一次的傳統節慶冬至要到了，不僅是可以找來長輩們，一起團聚，同時也舉辦十二月份壽星的慶生活動，讓場面非常的溫馨。

里長林聖傑與志工們在開始前，用自己準備的食材，要料理出一道一道健康豐富的菜色，在這當中也一定會有應景的湯圓，有鹹湯圓還有甜湯圓讓長輩都可以選擇。對此淡水區公所也一起來參與，感受溫暖的氣氛。

淡水區長巫宗仁表示，這幾天北部天氣又濕又冷，但在新民里共餐這裡，只感受到溫暖的寒暄，里長過去都很用心，為了長者舉辦共餐活動，而這次也因應冬至的傳統節日慶祝，準備許多的湯圓，要給大家享用，也讓現場的阿公阿嬤們感受到暖暖的冬至氣氛。

湯圓 冬至 淡水

延伸閱讀

彰化不只「蛋黃酥之亂」？明冬至民眾不畏寒流 麻糬店外大排長龍

冬至吃湯圓暖身 全聯鹹甜口味一站買齊 這款新品鹹湯圓控必嚐鮮

冬至領好康 龜吼漁夫市集明送湯圓、限量百元折價券

冬至天寒地凍，為何會說「冬至一陽生」？如何正確吃湯圓招福氣與好運？4重點養生原則

相關新聞

蔣萬安就職一周年記者會地點曝光 選在台北大巨蛋

台北市長蔣萬安就職1年將至，台北市政府上午發布「台北隊」就職周年影片「一切已經開始，改變正在開始」。下周一將開就職記者會...

士林夜市瓦斯又外洩 管線要總體檢

台北市士林夜市半個月內2度發生瓦斯外洩，引發當地居民憂慮「萬一哪天氣爆，大家沒得跑」，議員點名北市府該出面監督陽明山瓦斯...

汐科站增設中站出口試辦「可進可出」 藍綠立委選將有話說

台鐵在南北長約600公尺的汐科站施工增設「中站出口」，但在動工後約半個月宣布， 完工啟用時試辦進、出雙向通行。乘客卻認為...

碧潭堰展現生態成果 串連4場域推新店溪水漾博物館

碧潭堰被沖毀多年，新北水利局近年力拚重建，成功復育生態，今並辦成果發表會，除說明生態多樣性外，也正式推出「新店溪水漾博物...

逗陣呷飯卡有滋味 新北績優老人共餐單位視長輩如親

老人共餐鼓勵許多獨居長者走出家門，隨著疫情解封，各地共餐單位也逐漸恢復，新北市社會局21日表揚全市110處老人共餐單位，...

北環段施工恐致半百戶無法進出 新北搶先打通瓶頸

新北蘆洲區內的捷運環狀線Y21站周圍準備封路施工，可能影響當地半百戶民眾通行，讓居民憂心，新北工務局表示，近期打通信義路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。