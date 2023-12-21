淡水新民里共餐吃湯圓 長者溫馨團聚慶冬至
明天就是一年一次的冬至節慶，淡水區新民里為讓長者能夠在寒中溫暖過冬至，在共餐活動加入湯圓，讓這一道共餐可以有過節的氣氛，新民里長林聖傑說，這次一年一次的傳統節慶冬至要到了，不僅是可以找來長輩們，一起團聚，同時也舉辦十二月份壽星的慶生活動，讓場面非常的溫馨。
里長林聖傑與志工們在開始前，用自己準備的食材，要料理出一道一道健康豐富的菜色，在這當中也一定會有應景的湯圓，有鹹湯圓還有甜湯圓讓長輩都可以選擇。對此淡水區公所也一起來參與，感受溫暖的氣氛。
淡水區長巫宗仁表示，這幾天北部天氣又濕又冷，但在新民里共餐這裡，只感受到溫暖的寒暄，里長過去都很用心，為了長者舉辦共餐活動，而這次也因應冬至的傳統節日慶祝，準備許多的湯圓，要給大家享用，也讓現場的阿公阿嬤們感受到暖暖的冬至氣氛。
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