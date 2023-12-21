北環段施工恐致半百戶無法進出 新北搶先打通瓶頸
新北蘆洲區內的捷運環狀線Y21站周圍準備封路施工，可能影響當地半百戶民眾通行，讓居民憂心，新北工務局表示，近期打通信義路157巷2弄至鷺江街15巷瓶頸道路，明日開放通車，解決民眾繞行困擾，也不必擔心未來捷運施工的相關通行問題。
新北近年大力推動溪北地區發展，捷運環狀線進度備受地方關注，目前北環段開始動工，不過位於蘆洲的Y21站周圍卻因此要封路，影響巷內50多戶民眾。民眾表示，信義路157巷中不少住戶，工區卻擋住出入口，無尾巷的窘境導致民眾難以出入，因此才盼民代及市府能幫忙。
工務局指出，蘆洲區信義路157巷2弄至鷺江街15巷，過去被道路上建築物及磚牆圍籬阻隔，嚴重影響民眾通行，這瓶頸道路打通後，不僅串連捷運徐匯中學站及鷺江街周邊道路，附近居民也能藉由信義路157巷2弄通往鷺江街15巷，節省步行時間。
新工處表示，蘆洲區信義路157巷2弄至鷺江街15巷瓶頸道路工程全長約54公尺，總工程經費約250萬元，在寬度4.5公尺道路規畫雙向單車道，新闢道路不僅解決信義路157巷2弄至鷺江街15巷繞道問題，同時新設排水溝、集水井，改善路面排水系統，也增設3盞路燈。工程自今年10月起作業，經市府及地方民代攜手，提供更健全的交通路網及安全。
工務局強調，蘆洲區信義路157巷2弄至鷺江街15巷的瓶頸道路打通工程，是市府今年度推動瓶頸道路打通專案的成果之一，自2013年起至今，已完成122件改善工程，未來也將持續推動專案，改善巷弄狹小、交通不便、消防救災困難等問題。
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