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冬至領好康 龜吼漁夫市集明送湯圓、限量百元折價券

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市漁業處表示，龜吼漁夫市集將在22日冬至當天，免費提供熱騰騰的湯圓甜湯及佰元消費抵用券100份。圖／新北市漁業處提供
新北市漁業處表示，龜吼漁夫市集將在22日冬至當天，免費提供熱騰騰的湯圓甜湯及佰元消費抵用券100份。圖／新北市漁業處提供

明天是冬至，適合進補，不少民眾也會應景吃湯圓。新北市漁業處表示，龜吼漁夫市集將在22日冬至當天，免費提供熱騰騰的湯圓甜湯及百元消費抵用券100份，民眾可趁機到市集拿好康，享用冬日的萬里蟹料理。

龜吼漁夫市集是新北特產「萬里蟹」的採買點，也主打在地漁船捕撈的生鮮漁獲，緊鄰北海岸維納斯海岸線，過往遊客絡繹不絕。

漁業處表示，為推廣萬里蟹，今年市集在冬至當天11點，管理室將發放湯圓甜湯及佰元消費抵用券，限量100份，發完為止，拿到消費抵用券的幸運兒，可直接於市集內各攤消費抵用。

海鮮是補冬聖品之一，漁業處指出，萬里蟹是容易料理的食材，其料理方式也很多元，包含清蒸、乾煎萬里蟹、避風塘萬里蟹、洋蔥蛋萬里蟹、萬里蟹火鍋以及粥品等料理，都能品嚐到萬里蟹濃郁的海味精華，不妨趁冬至活動與三五好友結伴到龜吼漁夫市集品嘗在地萬里蟹鮮美滋味。

漁業處表示，天越冷蟹越肥，萬里野生海蟹大小及肉質飽滿度，每隻不同，各自有適合的料理方式，龜吼漁夫市集每攤都有獨門手法，推薦民眾可以到北海岸遊玩品蟹，在冷冷的天氣來一道萬里蟹料理及熱湯，享受這個季節最美妙的滋味。

萬里蟹料理方式多元。圖／新北市漁業處提供
萬里蟹料理方式多元。圖／新北市漁業處提供
新北市漁業處表示，龜吼漁夫市集將在22日冬至當天，免費提供熱騰騰的湯圓甜湯及佰元消費抵用券100份。圖／新北市漁業處提供
新北市漁業處表示，龜吼漁夫市集將在22日冬至當天，免費提供熱騰騰的湯圓甜湯及佰元消費抵用券100份。圖／新北市漁業處提供

萬里蟹 冬至

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