新北安和里長同票數2搶1今抽籤 中籤的她激動：終於放下心中大石

新北市選委會今天舉辦永和區安和里第4屆里長選舉行同票數抽籤決定當選者。前里長鄧長安及現任里長王盈芳先後抽籤，最後由王盈芳抽到當選籤，王盈芳激動表示，心中大石終於放下，鄧長安說，他還是會積極找機會為地方服務，下一屆也會參選。

鄧長安在2021年跟藝人吳宗憲因為實名制領取快篩問題槓上，吳宗憲曾嗆他「下屆保證落選」，去年選舉時，鄧長安以2票差距輸給王盈芳，後經台灣高等法院判決結果為兩人皆為941票，故依規定需要抽籤決定當選者。

今天抽籤10點開始，選委會依照規定，讓2人抽籤決定先後順序，抽籤結果為鄧長安1號，王盈芳2號，選務人員唱名鄧長安抽出是否當選的籤；鄧長安打開籤紙時，嘆了一口氣，選務人員隨即宣布鄧長安抽中未當選籤紙，王盈芳一行人開心歡呼，鄰長、支持者開心相擁，情緒激動到落淚。

「如釋重負，心中大石頭終於放下」王盈芳說，壓力真的很大，她真的很用心在里內事務上，也相信眾神會有看到，從法院一審、二審到今天抽籤出來，終於等到結果了，從地方民代到鄰長、里民都希望他抽到好結果，還從故鄉高雄一路拜廟到北部，也感謝眾神的保佑。

王盈芳說，她很注重人和，未來如果要做事情，也會比較順利，也才會讓民眾感受到。支持者表示，不論里民、長者需要什麼，第一時間都會給予到位，也很注重里內環境，對事情都很用心做。

鄧長安表示，這一場的勝負已經不是選舉結果，人生就是起起落落，總是難免遇到低點，不能因此灰心喪志，他還是會繼續在地方政治上服務，想辦法在相關事務上占一席之地。