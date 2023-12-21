崁腳老礦工改建工寮棲身 土地易主拆屋還地 流離失所

民進黨總統候選人賴清德為「萬里老家」違建辯護，早年礦工的「工寮」命運受關注。賴家附近崁腳山區有群退休礦工，棲身工寮改建的房子，10多年前因為土地被財團買走，被迫搬遷。崁腳里長郭清標今天說，早年有能力的人搬出去，留下的都是「艱苦人」，被迫搬走很可憐。

新北市萬里區山區曾有多處煤礦礦坑產地，郭清標說，崁腳雖然在山裡面，但是煤礦興盛的時候，崁腳的住戶比現在萬里街區的人還多，到了民國60年代末期、70年代初期，才隨著崁腳煤礦沒落，人口逐漸流失。

郭清標表示，農工企業公司10多年前標售礦工聚落的土地後，新地主要求居民拆屋還地，有點能力的人直接搬出去，繼續留在當地的都是很辛苦的人。他們住的房子都是以前的炭寮改建的，留下來的靠著種菜，或到外地做工度日，存了一點錢會再整修房子，有些比較好的，就像賴清德的老家一樣有「拉皮」，沒想到土地轉手，全被拆了。

郭清標回想當年曾跟標到土地的地主說，沒有必要趕走住戶，看是要年收3萬元或5萬元，「抽點稅繳你們的利息錢」，就不會賠錢，沒被接受。因為曾是里內的人，搬出去之後仍稍微知道他們的情形。大家都年紀大了，還帶病，最後「死的死，逃的逃」，好幾戶家庭破碎。