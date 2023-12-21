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北市跨年12/31晚間7時起交管 捷運連續42小時營運

中央社／ 台北21日電
北捷呼籲民眾搭乘板南線、淡水線進場。圖／台北捷運提供
北捷呼籲民眾搭乘板南線、淡水線進場。圖／台北捷運提供

台北市2024跨年晚會31日登場，交通局表示，信義計畫區將比照往年，自當天晚間7時起分3階段管制，捷運照例連續42小時營運不收班，呼籲民眾搭大眾運輸工具、不開車。

台北市交通局今天宣布「台北最High新年城2024跨年晚會」交通管制措施，配合晚會活動與台北101煙火施放，信義計畫區將從31日晚間7時起至隔天凌晨3時分3階段管制，範圍比照往年為忠孝東路、光復南路、莊敬路、松仁路等所圍區域，禁止車輛進出及停車。

交通局指出，由於跨年活動人潮眾多，管制區域內禁止騎乘自行車，周邊YouBike租借站也會配合自下午5時起暫停營運，建議民眾不要騎乘避免無法歸還。

為鼓勵民眾搭捷運、坐公車、不要開車，交通局表示，除了捷運照例從當天上午6時起連續42小時營運，既有公車路線也會加密班距並延後收班，同時提供3線分別前往捷運忠孝新生站、捷運公館站、木柵地區的免費散場專車。

台北捷運公司補充，板南線及淡水信義線當天晚間7時起會以最密班距行駛，其他路線也會視人潮狀況彈性調整班距，且市政府站及台北101/世貿站將視人潮狀況過站不停，建議民眾提早下車步行至活動現場。

北捷表示，當天將在人潮最多的市政府站、台北101/世貿站及國父紀念館站部分出口設置擴大淨空緩衝區，並實施月台、閘門及出入口3級管制，預估在約2800名服務人力共同努力下，可於隔天凌晨2時完成疏運。

北捷提醒，配合人潮疏導管制，31日下午3時至隔天上午6時，不開放自行車、大型寵物車、低音提琴搭乘捷運。

捷運 跨年晚會 台北101

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