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新北明元旦起陸續推25項新制 多項育兒等社福措施
新年即將到來，地方政府也因民眾需求及配合中央推出新措施，其中新北將於明年元旦起陸續實施25項新措施，新北推行的主要有育兒、社福、維護建築安全等新措施，另外也配合中央施行醫療事故預防、雇主應設置性騷擾申訴管道等。
育兒方面，新北社宅推出「育兒家庭入住機制提升措施」，育有2名以上0至6歲子女的家庭，申請時會自動加籤；好孕專車產檢車資補貼，也從孕期產檢時延長至分娩後6個月，並可運用在孕產婦就醫、嬰幼兒預防接種及就醫等用途；同時也配合中央，再調高托育補助金額。
社福方面，新北敬老愛心卡免費點數使用範圍擴大至桃園機場捷運，提供新北71萬名長者及17萬名身心障礙者更多元的交通工具；原住民長者就醫就醫，55至64歲原住民長者將納入新北老人健保補助對象。另外還有低收及中低收入戶標準調整、青年社宅分級租金收費等。
維護建築安全方面，針對新申請使用執照的案件，須檢附建築工程生產履歷表併入使用執照卷內，以完整揭露建物相關資訊；依「都市危險及老舊建築物加速重建條例」辦理重建計畫，可於核准時一併延長申請建造執照期限至核准次日起360天。
另外，配合中央推行政策，1月起施行醫療事故預防及爭議處理法，以保障醫病雙方權益、促進醫病和諧關係、改善醫療執業環境、確保病人安全、提升醫療品質，並建立妥速醫療爭議處理機制；自3月8日起，依性別工作平等法規定，僱用受僱者10人以上未達30人的雇主，應設置處理性騷擾申訴管道， 並需在工作場所公開揭示。
研考會補充，為提供更接近民眾所需的優質服務，新北將於2024年1月1日起陸續實施25項新措施，其中包含新北推行的20項，以及配合中央實施5項，市府未來會持續站在民眾角度，持續研議及精進各項為民服務措施。
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