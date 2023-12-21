蔣萬安就職將滿周年 下周一送大禮包

台北市長蔣萬安就職一年將至，今發布「台北隊」就職周年影片「一切已經開始，改變正在開始」。蔣萬安上午受訪表示，預期規畫滿周年時，透過記者會的方式，感謝所有市府團隊，很多人默默在背後非常努力付出，也讓市民更加清楚這一年有哪些具體的政策，還有未來擘畫的願景，希望把台北市打造成國際一流的都會。

另外，市府也表示，除了記者會活動，市長臉書也會舉辦抽獎活動，獎品內容包括市政宣傳禮物，會以大禮包的方式送出，下周一就職周年活動時就會宣布。

蔣萬安上午赴大安高工參與全台灣第一座科技軟體技術教學中心啟用儀式，蔣萬安受訪表示，其實上任滿1年，今天也推出1周年的影片，內容是有1個女孩子擔任主角，她從出生到求學工作創業成家，整個生命的歷程，都有人陪伴，也就是是市府推動各項政策，都能夠協助到每一位市民或來台北追逐夢想的朋友。

蔣萬安說，上任之後，他要團隊打造一個服務性的政府，也就是以市民為核心，提供最好服務，所以包括好孕專車7月1日上路，提出了全國期間最長，也就是當女性懷孕那刻開始，一直到生產後的6個月，都可以享受免費的叫車服務。

蔣萬安另提到都更5+2政策、還有大巨蛋完工啟用順利舉辦亞錦賽，帶給所有市民、國人感受到最高規格、最大的室內場館，那接下來會有更多的國際活動賽事來舉辦。蔣萬安說，他和市府團隊很強調是要協助市民解決問題，提供最好的服務，展現決心，目標確定，就展現執行力跟效率。

媒體也問，市長給自己打幾分？蔣萬安說，當然還會持續的努力，絕對有很大的空間，希望能夠好還要更好。另外，也謝謝市府團隊以及所有市民朋友，市民才是真正的主角，市府團隊就是跟市民站在一起，了解市民的需求、困境、需要解決的問題。

蔣萬安也說，市府團隊非常強調溝通，不管是跟中央、民間團體，有問題坐下來好好的面對面來談，所以包括大巨蛋、捷運的興建、社子島發展的問題，還包括教育相關經費需要中央的支持，都非常願意勤於溝通解決問題，蔣萬安強調這也是其一直秉持的態度和做事的立場。