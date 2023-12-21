台電才駁斥不缺電 板橋中正路6954戶跳電、4人受困電梯

台電日前才拿新北耶誕城駁斥缺電問題，沒想到新北市板橋社後中正路一帶今天上午無預警停電，新北市消防局獲報2起電梯受困，共4人受困，趕往搶救；人員到場後，大樓發電機啟動，受困民眾就自行走出電梯，無人受傷。據了解，因饋線斷路器跳脫造成停電，共6954戶受影響，台電已派員搶修。

消防局表示，今早9點39分、9點49分分別接獲兩起中正路一帶電梯受困案件，第一案是3人受困、第二案1人受困，人員到場後，大樓發電機啟動，民眾就自行走出，未有人受傷。

台電表示，今早9點36分因饋線斷路器跳脫，造成新北市板橋區龍泉街、中正路一帶共6954戶停電，已立即派員赴現場搶修，經搶修已復電67戶，目前持續搶修中。