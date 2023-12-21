蔣萬安發布施政週年影片 傳達「改變正在開始」

去年12月25日上任，台北市長蔣萬安今天發布就職週年影片，透過計程車司機、公車乘客等視角，細數好孕專車、1200都會通、大巨蛋啟用等成果，向市民喊話「改變正在開始」。

蔣萬安今天在臉書上發布就職週年影片，他感謝市民讓他有機會為台北市服務，也感謝所有市民這一年來的支持、指教與努力，大家共同完成了一些改革，也推動了一些新政，還有更多要繼續加油。

他說，這支影片透過女主角在從小到大的生命歷程，點出了今年推動的幾項政策與改變，讓市民理解，無論是出生、就學、交通、起居、成家、立業、安老等各個生命階段，每一步都有市府陪著一起走，他會繼續努力，讓市民感受到台北是個幸福、宜居的城市。

對於自評分數，蔣萬安上午出席台北市科技創新技術教學中心揭牌儀式前接受媒體聯訪沒有直接回應，僅表示未來還有許多努力空間，他希望好還要更好，會與市府團隊持續展現執行力與效率，把建設一步步完成，讓市民有感。

台北市政府發言人殷瑋補充，影片納入好孕專車、生育獎勵加碼、新世代學習空間、1200都會通、大巨蛋啟用、都更5+2箭、恢復發放重陽敬老金及新創補助再加碼等市府上任首年推出的政策，蔣萬安也隨著女主角的生命軌跡飾演不同身分角色。

他指出，就職即將滿一週年，市府團隊希望藉由影片向市民傳達「一切已經開始、改變正在開始」，第一年的努力有所成，帶著感恩與虛心回顧的同時，面對未來將更努力進前。