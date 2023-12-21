浮洲278公頃徵收 480%容積率翻轉鐵皮屋充斥現況

板橋浮洲都市計畫面積共計278.5公頃，其中浮洲車站周邊再發展區既有社區再發展區面積約62.8公頃，劃定策略性更新地區、訂定增額容積範圍、配合輕軌景觀廊道規劃建築退縮等規定，150公尺內容積率可達480%，細部計畫通盤檢討案第1階段於今核定實施，預計2年內審議通過後，將一改目前充斥鐵皮屋、老舊建物的印象。

與板橋府中繁華地區僅一湳仔溝之隔浮洲地區，都市計畫面積共計278.5公頃，其中約100公頃為鐵皮屋工廠，其餘多為4至5層樓老舊建物，新北市城鄉局為更新此地並配合泰板輕軌新建進行區段徵收。其中都更地區既有社區再發展區面積約62.8公頃細部計畫通盤檢討案第1階段於今核定實施，浮洲車站周邊檢討降低都更同意比例門檻及提高容積獎勵上限，增加改建誘因及降低整合難度，並藉由公辦都更，作為浮洲地區都市更新示範案例。

新北市城鄉局長黃國峰表示，板橋浮洲都市計畫面積共計278.5公頃，其中都更地區既有社區再發展區面積約62.8公頃，透過都更途徑目前危老案件已核定1案，都更案件已核定6案、1案審議中，另核准立案更新會已有3案，預計多元都更重建面積將達6.8公頃。

考量浮洲車站為未來泰板輕軌與鐵路交會站，本次浮洲細部計畫經綜合評估將車站南側2處區位條件較佳之街廓計2.77公頃劃定策略性更新地區，策略都更整合比例從一般需80%同意降至75%，期提高都更效率。未來透過整體開發預計取得公共設施用地52.9公頃，包括8.5公頃公園、綠地、廣場等空間，並配合泰板輕軌預留寬度30公尺路廊，串聯新莊、泰山、五股及板橋亞東醫院。