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浮洲278公頃徵收 480%容積率翻轉鐵皮屋充斥現況

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
輕軌路廊暨人行空間示意圖。圖／新北市城鄉局提供
輕軌路廊暨人行空間示意圖。圖／新北市城鄉局提供

板橋浮洲都市計畫面積共計278.5公頃，其中浮洲車站周邊再發展區既有社區再發展區面積約62.8公頃，劃定策略性更新地區、訂定增額容積範圍、配合輕軌景觀廊道規劃建築退縮等規定，150公尺內容積率可達480%，細部計畫通盤檢討案第1階段於今核定實施，預計2年內審議通過後，將一改目前充斥鐵皮屋、老舊建物的印象。

與板橋府中繁華地區僅一湳仔溝之隔浮洲地區，都市計畫面積共計278.5公頃，其中約100公頃為鐵皮屋工廠，其餘多為4至5層樓老舊建物，新北市城鄉局為更新此地並配合泰板輕軌新建進行區段徵收。其中都更地區既有社區再發展區面積約62.8公頃細部計畫通盤檢討案第1階段於今核定實施，浮洲車站周邊檢討降低都更同意比例門檻及提高容積獎勵上限，增加改建誘因及降低整合難度，並藉由公辦都更，作為浮洲地區都市更新示範案例。

新北市城鄉局長黃國峰表示，板橋浮洲都市計畫面積共計278.5公頃，其中都更地區既有社區再發展區面積約62.8公頃，透過都更途徑目前危老案件已核定1案，都更案件已核定6案、1案審議中，另核准立案更新會已有3案，預計多元都更重建面積將達6.8公頃。

考量浮洲車站為未來泰板輕軌與鐵路交會站，本次浮洲細部計畫經綜合評估將車站南側2處區位條件較佳之街廓計2.77公頃劃定策略性更新地區，策略都更整合比例從一般需80%同意降至75%，期提高都更效率。未來透過整體開發預計取得公共設施用地52.9公頃，包括8.5公頃公園、綠地、廣場等空間，並配合泰板輕軌預留寬度30公尺路廊，串聯新莊、泰山、五股及板橋亞東醫院。

另配合未來泰板輕軌沿線將規劃兩側各10公尺景觀人行廊道，以大眾運輸導向都更，第1圈150公尺增加50%容積上限，第2圈增加20%，容積獎勵第1區約可達480%，為車站周邊建物提高樓地板面積。浮洲區徵主要計畫已於今年10月3日報內政部審議中，細部計畫第1階段增訂策略都更地區於今起核定實施，期望透過都更與區徵雙軌併行，營造板橋浮洲地區出更優質的宜居空間。

劃定策略性都市更新地區範圍示意圖。圖／新北市城鄉局提供
劃定策略性都市更新地區範圍示意圖。圖／新北市城鄉局提供
板橋浮洲現況空拍圖。圖／新北市城鄉局提供
板橋浮洲現況空拍圖。圖／新北市城鄉局提供

都更 輕軌

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