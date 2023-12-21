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入冬寒流低溫 北市3天19人猝死

中央社／ 台北21日電
入冬首波寒流報到，台北市消防局統計近3天獲報心肺功能停止者共計有19人，且多為8旬以上長者，但無法判定是否為低溫影響所致。寒流示意圖／本報資料照片
入冬首波寒流報到，台北市消防局統計近3天獲報心肺功能停止者共計有19人，且多為8旬以上長者，但無法判定是否為低溫影響所致。寒流示意圖／本報資料照片

入冬首波寒流昨晚南下，統計台北市消防局近3天獲報心肺功能停止（OHCA）者共計有19人，且多為8旬以上長者，但無法判定為低溫影響所致。

中央氣象署表示，20日晚間起入冬首波寒流南下，預計持續影響至23日清晨、23日白天減弱，最冷時間點落在21日晚間至22日清晨，中部以北、宜蘭低溫約攝氏9至11度，其他地區12至14度，北台灣山區、沿海地區可能有接近6度的低溫。

根據消防局最新統計資料顯示，19日獲報內科OHCA死亡患者14人、20日為5人，今天凌晨零時至上午8時為0人。

由於多數死者多為8、9旬長者，雖無法證明是受天冷影響，但台北市消防局提醒，若民眾家中有65歲以上長者或患有心血管疾病者，應特別留意早晚溫度變化大時造成血管收縮，引致突發性中風或急性心肌梗塞等疾病，隨時都可能造成心肺功能停止。

低溫 寒流

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