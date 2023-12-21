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蔣萬安就職周年影片：一切已經開始、改變正在開始

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市府公布市長蔣萬安就職周年影片。圖/取自市府網站。
北市府公布市長蔣萬安就職周年影片。圖/取自市府網站。

台北市長蔣萬安就職1年將至，台北市政府上午發布「台北隊」就職周年影片「一切已經開始，改變正在開始」。北市府發言人殷瑋表示，影片從1位在台北市成長的女性視角出發，從還在媽媽肚子內，一步步成長，以自己的生命軌跡見證臺北生活的時時刻刻。

殷瑋說，本影片納入「好孕2U專車、生育獎勵再加碼」、「新世代學習空間、酷AI學習系統」、「1200都會通」、「大巨蛋」、「都更5+2箭」、「恢復發放重陽敬老金」，以及「新創補助再加碼」等等蔣市長及市府團隊上任首年推出的政策，伴隨著女主角的出生、就學、搬家、成家、創業的生命軌跡。

殷瑋指出，影片中旁白提到，「每一步都有人陪你一起走」，市府團隊會持續努力，希望在主角與每位市民朋友的每個生命階段，臺北市政府團隊都能劍及履及，提供政策支持與服務。

殷瑋表示，市政工作的每一天，主角都是市民；蔣萬安市長在影片中不同場景出現，扮演司機、老師、公車乘客、登山客等角色，市民朋友可以在觀影過程中指認這些彩蛋。影片中李四川與林奕華兩位副市長，與蔣萬安市長一同登山，與市民一起努力向上，也見證台北曙光。

殷瑋說，影片以圓角正方形、長方形及全螢幕等不同的窗格，體現回想過去、感受當下與放眼未來，也透過望遠鏡、大巨蛋螢幕、眨眼等等轉換，展現不同年紀、不同族群所看見的臺北視角。「一切正在進行中」，影片中台北的不同角落，也呈現了「永續共融、希望首都」的願景輪廓。

殷瑋說，就職1年將至，蔣萬安市長與市府團隊希望藉由影片向所有市民朋友傳達，「一切已經開始、改變正在開始」。第1年的努力有所成，但也只是任期第1年，帶著感恩與虛心回顧，面對未來則努力進前。市政永遠需要更進步，市府團隊也一定會持續打拚，如同影片中的便利貼所寫「我們才剛開始，一起繼續努力吧」

影片 殷瑋 蔣萬安

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