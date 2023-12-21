士林夜市瓦斯又外洩 管線要總體檢

台北市士林夜市半個月內2度發生瓦斯外洩，引發當地居民憂慮「萬一哪天氣爆，大家沒得跑」，議員點名北市府該出面監督陽明山瓦斯公司更新管線，商圈認為，管線應總體檢，公共安全比做生意還重要。市府回應，昨發文4大瓦斯公司全面檢測，凡老舊或疑似漏氣管線一定要換，違者將依天然氣事業法裁罰至少30萬元。

消防局前天下午近6點獲報夜市的大南路有瓦斯外洩，空氣中瀰漫瓦斯味，消防局與陽明山瓦斯公司到場，經鑽探發現洩漏點為某店家天然瓦斯管線，耗費2小時緊急開挖止漏、更換管線。

早在12月9日，夜市的文林路101巷就曾發生瓦斯外洩，有住戶直呼「當然會怕」，支持全面汰換管線且一定會配合，因為人不安全也無法生活，萬一哪天氣爆，大家沒得跑。

「我覺得不尋常」台北市士林夜市商圈聯合會理事長蘇文山直指，管線若老舊，一定要全換新，畢竟瓦斯外洩涉及公安危機，居民與商家都希望公共安全第一，這比做生意還重要。

議員林延鳳表示，她日前與地方實際會勘認為，陽明山瓦斯公司及台北市產發局、市場處、商業處，應有跨部門協調會議，解決管線更新等問題。

陽明山瓦斯公司總工程師陳翰霆說，文林路101巷的管線老舊，因為該處加蓋而修不到，目前已與士林夜市商圈聯合會討論後確定要汰換；大南路該處管線2007年汰換，因施工誤傷未通報且也未加強包覆處理，造成外層PE被覆破損鏽蝕，將加強巡檢該區。

北市產發局公用科代理科長李雪回應，因應士林夜市事件，且適逢天冷、過年的家戶天然氣用量大，正式發文給4大瓦斯公司，包含大台北區瓦斯、陽明山瓦斯、欣欣天然氣與欣湖天然氣，要求加強巡檢。