台鐵汐科站增中段出口 2025竣工試辦3個月雙向進出

台鐵汐科站上班通勤人潮多，改善人流回堵，該站增設出口暨站體改善工程8日動工，包括增設車站中段出口、優化人行動線；鄰近的遠雄汐科園區上班族，最多可節省約10分鐘，2025年5月竣工。台鐵局今表示，屆時中央出口啟用，試辦進出雙向通行3個月。

台鐵汐科站增設出口暨站體改善工程8日動工，鐵道局日前表示，項目包括增設車站中段出口、增設驗票機、優化人行動線，屆時可縮短乘客出站路線；鄰近的遠雄汐科園區上班族，最多可節省約500至600公尺路程、8至10分鐘，2025年5月竣工。

鐵道局8日舉辦汐科站增設出口暨站體改善工程動土典禮。交通部長王國材出席時表示，增設汐科站中段出口，屆時可分流尖峰人潮、有效縮短乘客出站路線時間。

台鐵局今晚表示，台鐵汐科站每天近2.5萬人次上、下車，因客流過度集中於通勤時間帶，致使南端出口有人流回堵情形。

台鐵局表示，為改善此一現象，將原中央緊急逃生通道予以工程改善，並增設旅運設施做為中央出口。因中央出口進出月台的樓梯仍屬狹窄，規劃2025年完工啓用後，試辦進、出雙向通行3個月，並檢討旅客出入站通暢度，再研議續辦方式。