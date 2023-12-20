快訊

柯文哲反對成立特偵組：主政者更方便操縱 蔡政府司法改革最讓人失望

政見會談違建爭議 賴清德：「老家交公益信託」作為礦工生活紀念館

台鐵汐科站增中段出口 2025竣工試辦3個月雙向進出

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台鐵汐科站。示意圖。圖／本報資料照片
台鐵汐科站。示意圖。圖／本報資料照片

台鐵汐科站上班通勤人潮多，改善人流回堵，該站增設出口暨站體改善工程8日動工，包括增設車站中段出口、優化人行動線；鄰近的遠雄汐科園區上班族，最多可節省約10分鐘，2025年5月竣工。台鐵局今表示，屆時中央出口啟用，試辦進出雙向通行3個月。

台鐵汐科站增設出口暨站體改善工程8日動工，鐵道局日前表示，項目包括增設車站中段出口、增設驗票機、優化人行動線，屆時可縮短乘客出站路線；鄰近的遠雄汐科園區上班族，最多可節省約500至600公尺路程、8至10分鐘，2025年5月竣工。

鐵道局8日舉辦汐科站增設出口暨站體改善工程動土典禮。交通部長王國材出席時表示，增設汐科站中段出口，屆時可分流尖峰人潮、有效縮短乘客出站路線時間。

台鐵局今晚表示，台鐵汐科站每天近2.5萬人次上、下車，因客流過度集中於通勤時間帶，致使南端出口有人流回堵情形。

台鐵局表示，為改善此一現象，將原中央緊急逃生通道予以工程改善，並增設旅運設施做為中央出口。因中央出口進出月台的樓梯仍屬狹窄，規劃2025年完工啓用後，試辦進、出雙向通行3個月，並檢討旅客出入站通暢度，再研議續辦方式。

台鐵 鐵道

延伸閱讀

花蓮南區3橋梁震垮 重建經費近18億已發包2年後完工

花蓮113年度總預算過關 一毛未刪但有附帶決議

獨／秋冬雨綿綿 塭仔圳領航路延至農曆年前完工

台中港驚傳意外…工程鋼筋吊掛時掉落 砸中泰籍移工送醫不治

相關新聞

台鐵汐科站增中段出口 2025竣工試辦3個月雙向進出

台鐵汐科站上班通勤人潮多，改善人流回堵，該站增設出口暨站體改善工程8日動工，包括增設車站中段出口、優化人行動線；鄰近的遠...

東西方結合冬至加聖誕節 雙溪區長扮聖誕老人送暖

再過兩天就是冬至，下禮拜是西洋的節日聖誕節，雙溪區今天好熱鬧，泰平里舉行冬至搓湯圓，牡丹中正有銀髮共餐，雙溪區區長林銚傑還特地穿上聖誕老人的服裝，帶著一大袋滿滿的禮物和祝福，帶給長輩們溫暖和滿滿的歡樂。

聖誕紅裝置大街小巷 汐止城中里一路紅到過年

下個禮拜就是聖誕節，汐止區城中里辦公處這幾天也忙著將一盆盆的聖誕紅掛在大街小巷，其中基隆河及茄苳溪步道沿線，一整排的聖誕紅裝飾，讓散步休閒民眾都感受到濃濃的過節氣氛。

北市101大樓連11年蟬聯地王 國泰置地廣場首次登上地后

台北市113年公告土地現值及公告地價業經地價評議委員會評定完成，其中每年公告作為課徵土地增值稅基礎的公告土地現值較112...

北市青年局組織規程挨批權責不清 藍綠白議員吵翻明年再審

台北市長蔣萬安力推成立青年局，北市議會法規委員會今審議組織規程及編制表草案，綠白議員質疑業務說明不清、恐有疊床架屋疑慮，...

新北淡水古蹟博物館恐龍音樂市集周末登場 吃喝玩樂一次滿足

新北市立淡水古蹟博物館今年光映淡水活動，以恐龍為主題，推出藝術裝置屁屁龍及光影廊道，本週末恰逢耶誕節，淡古規畫在淡水海關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。