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網購包裝限材減量 北市113年優先查62家中型業者

中央社／ 台北20日電

台北市環保局表示，網購包裝限制政策已上路近半年，民國113年起將優先針對列管的62家中型業者稽查，若使用含聚氯乙烯的膠帶或塑膠包材，或減量不符規定都會開罰。

環保局今天發布新聞稿指出，環境部公告「網際網路購物包裝限制使用對象及實施方式」，規範內容主要包含包裝材質限制、包裝重量限制及減量成效等3部分。

環保局表示，依規定所有網際網路零售業的網購包裝材料不得使用含聚氯乙烯（PVC）材質；紙類包材90%以上需使用回收紙；塑膠包材需摻配25%以上再生料。

另外，資本額新台幣5000萬元以上或自有到店取貨據點數達300以上的中型業者，須再符合商品重量分級等相關規定。

環保局指出，7月1日起至今，網購包裝限制政策已上路近半年，已配合環境部完成54家大型業者稽查輔導工作，均符合相關規範。

自113年起，環保局表示，將優先針對北市列管的62家中型業者進行稽查，業者若使用含聚氯乙烯（PVC）的膠帶或塑膠包材等違規行為，可處1200元至6000元罰鍰；網購包裝減量不符規定，可處3萬元至15萬元罰鍰。

環保局再次呼籲民眾及業者在網路購物過程共同響應，從源頭減少使用及妥善資源回收，一同達成2050淨零排放目標。

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