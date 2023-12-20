東西方結合冬至加聖誕節 雙溪區長扮聖誕老人送暖

再過兩天就是冬至，下禮拜是西洋的節日聖誕節，雙溪區今天好熱鬧，泰平里舉行冬至搓湯圓，牡丹中正有銀髮共餐，雙溪區區長林銚傑還特地穿上聖誕老人的服裝，帶著一大袋滿滿的禮物和祝福，帶給長輩們溫暖和滿滿的歡樂。

雙溪區區長林銚傑說，今天在雙溪有兩個地方舉行共餐，包括泰平里冬至搓湯圓活動，還有牡丹中正社區的銀髮共餐，時節接近冬至，也是在西洋節日聖誕節的前夕，這些年來新北聖誕耶誕城受到廣大民眾的喜愛，但是偏鄉地區的長者比較沒有機會也比較不方便進城，因此今天特別打扮成聖誕老公公跟偏鄉長者分享耶誕的喜悅。

藉由區公所區長的裝扮還有小禮物發送，讓長者也可以體驗一下西洋聖誕節的過節氣氛，還有傳統冬至的搓湯圓，讓長者今天除了聚在一起共餐也和大家一起過節，即使天氣寒冷，但長輩的內心卻很溫暖。