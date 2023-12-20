北市101大樓連11年蟬聯地王 國泰置地廣場首次登上地后

台北市113年公告土地現值及公告地價業經地價評議委員會評定完成，其中每年公告作為課徵土地增值稅基礎的公告土地現值較112年上漲0.29%；每2年公告1次作為課徵地價稅基礎的公告地價則較111年上漲4.02%。台北101大樓以公告土地現值每平方公尺200萬元，換算每坪約661.5萬元，第11度蟬聯全市地王。

地政局指出，地王部分由「台北101大樓」穩居寶座，因具全台指標地位，加上商辦市場需求殷切，帶動地價穩定成長；居次的「國泰置地廣場」近1年商辦租金屢創高價，以每平方公尺192萬元，換算每坪約634.7萬元，首次登上地后；「新光摩天大樓」則以每平方公尺190萬4000元，換算每坪約629.4萬元，位居全市第三高價。

北市地政局統計，113年地價作業調查期間111年9月2日至112年9月1日，全市不動產買賣登記案量2萬5186件，較前一年同期2萬9672件減少4486件，減幅15.12%，主要受經濟景氣成長趨緩及利率調升影響，交易量創近6年新低。不動產交易價格部分，調查期間臺北市住宅價格指數上漲1.05%，實價登錄交易價格平均漲幅約2.15%。整體而言，不動產市場呈現「量縮價穩」格局。

113年公告土地現值調整，經地價評議委員會考量最近1年地價動態及整體經濟狀況後，評定全市平均調幅為0.29%。全市4,869個地價區段，評議結果2863個地價區段（58.8%）上漲，1,102個地價區段（22.6%）持平，904個地價區段（18.6%）下跌。

各行政區評議結果，僅士林區下跌，其他11行政區均上漲。漲幅最大的信義區，核心商圈吸引許多企業總部、百貨零售業進駐，在商辦市場交易熱絡的帶動下，平均調幅1.02%；居次的中正區，具交通樞紐地位，在南門市場、中正橋改建等公共建設陸續完工帶動下，平均調幅0.53%。唯一下跌的士林區，近1期住宅價格指數年變動率下跌0.87%，加以使用受限之保護區土地比例較高，平均調幅-0.57%。

另外，113年公告土地現值上漲區段，以享有一定容積獎勵之開發地區、都市計畫變更地區及住二山限區整體開發地區等，受土地使用強度提升、允許使用項目放寬或土地利用現況改變等影響，地價變動較為明顯。至於地價下跌區段，是因反應實價登錄動態、土地利用現況及觀光商業活動等情形。