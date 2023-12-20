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北市青年局組織規程挨批權責不清 藍綠白議員吵翻明年再審

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安力推成立青年局，北市議會法規委員會今審議組織規程及編制表草案。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安力推成立青年局，北市議會法規委員會今審議組織規程及編制表草案。記者林佳彣／攝影

台北市長蔣萬安力推成立青年局，北市議會法規委員會今審議組織規程及編制表草案，綠白議員質疑業務說明不清、恐有疊床架屋疑慮，法規會第一召集人、藍營議員秦慧珠建議逐條審議通過未果，會中討論約2小時沒共識，該案續審延至明年1月17日再審。

法規委員會今審議市府提案青年局組織規程及編制表草案，市府研究發展考核會主委俞振華表示，青年局是以對象而非功能為單位，凸顯對青年重視，希望建立一站式服務給15至45歲青年，該局編制50人，設有綜合規劃科、國際發展科、職涯資源科及秘書室，業務經費1.5億元、人事費6000萬元。

民進黨議員林延鳳指出，各局處現有辦理青年業務，市府將各局處人員拉過來，只為成立青年局，卻未說清楚3科業務不同之處，例如國際發展科與職涯資源科的分組業務亂，未來恐勞逸不均。俞振華說，青年事務委員會過去提案多與國際事務相關，但沒有延續性，未來將進一步盤點；職涯資源科則會強化勞動局職涯中心的主動性。

民眾黨議員陳宥丞點出，北市府公務員缺額逾2000人未補齊，應先解決人力問題，再來想青年局，直言沒有人反對成立青年局成立，但不是為成立而成立，青年局業務恐有疊床架屋，另問青年問卷調查進度。俞振華說，青年局以對象為單位，功能可能與同為功能導向的局處重疊，不代表一定疊床架屋；已規畫網路調查，預計月底執行。

民進黨議員洪健益則說，他同意成立青年局，但是研考會負責青年局組織規程草案，卻無法說清楚未來業務，應先說服他，更直言不能為了兌現蔣萬安政見去成立「拼裝車」，局長職缺恐成酬庸，要市議會背書同意的作法並不好。

會中，蔣萬安在議長戴錫欽等人陪同赴法規委員會送水果致意，洪健益看到蔣到場，當面嗆聲「你來感謝我們的辛勞，讓我們在這邊吵架」，表示不反對成立青年局，市府卻講不清楚未來業務，要求督導官員副市長來報告。蔣說，虛心接受議員建議跟指教，希望能夠成立並做好青年局業務，會借鏡其他縣市、持續向議員說明、加強溝通。 

召集人、國民黨議員秦慧珠說，青年局未來業務是在組織規程第3條，大家不反對成立，她建議先逐條審議通過，第1條成立專責局、第2條通過才有局長。洪健益反問，1、2條先過，找到局長再來討論第3條？秦兩度回嗆，「你的意思是汙辱我的智商，汙辱你的理解力」，組織規程都要過，才能找局長，不要糾纏這邊打口水戰。

藍綠白議員歷經約2小時討論，最終決議未通過，秦慧珠裁示下次續審，因議會12月22日起休會，預計明年1月17日再度審議。

青年 議員 職涯 蔣萬安

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