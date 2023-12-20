台電才拿耶誕城駁缺電 藍議員統計7、8月新北57處停電

儘管中央保證台灣沒有缺電問題，但近年停電次數頻繁，讓百姓隨時憂心無預警跳電。台電昨晚更拿新北歡樂耶誕城光亮如昔，駁斥缺電，但盤點新北市7月至10月用電高峰期，藍營議員統計停電數據，7月有28處、8月有29處、9月有19處、10月10已14處，指出這還只是統計到10月中的數據而已，況且台電修復時數也變得更長，造成民怨。

7月6日，新北板橋區因地下電纜故障造成停電，總計3013戶停電，主要影響文聖街、 大同街 、重慶路 成都街、 四川路一段 、大華街 、館前西路 、華興街、 華福街 、東興街、 館前東路 、實踐路、 民族路一帶。

10月3日，新北新莊區、樹林區交界的大安變電所，因保全維修保全系統線路不甚誤觸，引發變電所設備短路爆炸起火，也造成新莊、樹林一帶約5.5萬戶停電，台電搶修後傍晚5點復電。

10月8日，新北多處大停電，晚間6點59分左右，樹林及板橋地區因設備故障，導致樹安變電所饋線斷路器跳脫，造成板橋區篤行路二段、金門街、及樹林區博愛街、板林路、鎮前街一帶共2386戶停電。

晚間7點31分，因高壓線路斷線，影響蘆洲變電所饋線斷路器跳脫，造成三重區文化南路、中央南路、重新路三段、中山一路、中山二路一帶的2830戶停電。晚間8點09分左右，頭前變電所饋線斷路器跳脫，三重區新北大道二段及五股區疏洪十路、疏洪一路、中興路二段及新莊區化成路一帶共1103戶停電。

新北市議員葉元之先前統計至10月中的新北停電數據，7月有28處、8月有29處、9月有19處、10月10日前已14處；停電戶數7月5萬4938戶、8月5萬9724戶、9月2萬5504戶、10月10日林口大停電，影響8萬6987戶，接近7小時才復電；10月3日板橋、樹林、新莊停電快6個小時才復電；10月8日板橋又大停電，影響2386戶，3個半小時才復電。

葉元之認為，現在不是只有缺電問題，連電網脆弱問題也該受到重視，且台電的復電速度也逐漸延長，希望台電可以多檢討，避免民怨。