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奶爸崛起 新北男性申請育嬰留停比例近3成、居六都之冠

中央社／ 新北20日電
新北市勞工局今天表示，申請育嬰留職停薪的男性愈來愈多，從109年至111年的比例分別佔21.97%、23.98%、29.25%，連續3年居六都之冠。情境示意圖，圖片來源／Ingimage。
新北市勞工局今天表示，申請育嬰留職停薪的男性愈來愈多，從109年至111年的比例分別佔21.97%、23.98%、29.25%，連續3年居六都之冠。情境示意圖，圖片來源／Ingimage。

新北市勞工局今天表示，在男女平權下，申請育嬰留職停薪的男性愈來愈多，從109年至111年的比例分別佔21.97%、23.98%、29.25%，連續3年居六都之冠。

勞工局今天發布新聞稿表示，新北市的男性愈來愈能接受當奶爸的感覺，根據勞動部勞工保險局的統計，男性申請育嬰留停比例逐年攀升，109年至111年，全國平均比例為18.56%、19.99%、25.49%，新北市則達21.97%、23.98%、29.25%，連續3年居六都之冠。

勞工局表示，根據訪談，申請育嬰留停的黃姓民眾表示，育嬰留停津貼合併薪資補助從投保薪資60%提高至80%，不僅可幫助夫妻倆在育嬰期間減輕經濟壓力，也能專心陪伴寶寶成長。

勞工局長陳瑞嘉表示，育嬰留職停薪不是女性的專利，近年來，一股奶爸力量的潮流悄然興起，他們挺身而出，展現父愛，共同分擔教養責任，全心全意參與子女的成長，期待雙親都能共同分擔家庭照顧責任，一起參與育兒。

勞工局 育嬰津貼 育嬰假

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