快訊

26歲駐唱女歌手遭狂粉猛刺8刀喪命 兇手將「屍體載回家」

揭莫薩德失誤內幕 因以色列對哈瑪斯的「買個清靜」政策？

流年不利？哈孝遠一家三口被迫搬家 傳因黑道找上門

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2050淨零碳排目標 新北工務局推動淨零建築三步曲

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市工務局長祝惠美今在市政會議，以「宜居安居」為題進行專案報告，希望透過多項新措施提升建築物和城市環境的品質。記者李定宇／攝影
新北市工務局長祝惠美今在市政會議，以「宜居安居」為題進行專案報告，希望透過多項新措施提升建築物和城市環境的品質。記者李定宇／攝影

2050淨零碳排為全球共識，新北市工務局今日在市政會議中以「宜居安居」為題進行專案報告推出近零建築三部曲，逐步讓新建築物朝2030年減碳30%及2050年淨零碳目標邁進，在新北市長侯友宜的建築四大主張基礎提高建築物施工安全、建立建築履歷，期讓新北市民可以安居樂業。

工務局長祝惠美在市政會議專題報告指出，近零建築三部曲是以建築能效、外殼節能、低碳建築三面向，導入措施減少建築碳排量。在建築能效部分，從去年3月起，新建集合住宅必須全面預留電動車位並同步輔導既有建築裝設充電樁，目前全市已累計3萬5千多個電動車位。在建築外殼節能上今年9月實施新北市裝飾性構造物設置要點，運用複層外殼、遮陽板、天幕達到建築物外殼節能，降低建築物使用過程所產生碳排。

另新北市長侯友宜推動安居建築四大主張，工務局秉持維護市民居住安全目標，建立建築生產履歷表讓民眾了解建築物興建等資訊，定期召開輔導會議加強審查。在預防施工過程災害發生方面修定防救災計畫專案審查相關規定，擴大將地下層開挖總深度9公尺以上或超過地下2層之建築工地一併納入適用範圍並增加勘驗次數。

祝惠美強調，新北市在友善宜居環境方面，推動新北美樂地專案，將新北市127處、12萬8千餘平方公尺遭占用公有地，進行排佔後興闢綠美化公園及打通道路瓶頸等活化工程。改造人行環境提升舒適安全性部分，已完成人行道鋪面更新39案，面積累計也已超過12萬平方公尺，打造新北宜居城市環境。

新北市工務局以市長侯友宜推動安居建築四大主張，秉持維護市民居住安全精進各項措施。圖／新北市工務局提供
新北市工務局以市長侯友宜推動安居建築四大主張，秉持維護市民居住安全精進各項措施。圖／新北市工務局提供
新北市工務局今市政會議以「宜居安居」為題進行專案報告，推出近零建築三部曲。圖／新北市工務局提供
新北市工務局今市政會議以「宜居安居」為題進行專案報告，推出近零建築三部曲。圖／新北市工務局提供

建築 侯友宜 碳排放

延伸閱讀

「大陸也是大籃子」 侯友宜再喊重啟服貿：還是要放雞蛋的

體育界挺侯 侯友宜、朱立倫、王金平戴拳擊手套出擊

曝侯友宜曾為弟兄腦袋開花流淚 謝龍介：英雄好漢值得珍惜

賴清德競總：侯友宜對礦區居民殘忍 對黑道財團卻輕放

相關新聞

獨／秋冬雨綿綿 塭仔圳領航路延至農曆年前完工

面積達397公頃的新北市新泰塭仔圳重劃區，現正進行基礎建設工程，其中包括一條接通新北大道及中環路，1.2公里長、30米寬...

2050淨零碳排目標 新北工務局推動淨零建築三步曲

2050淨零碳排為全球共識，新北市工務局今日在市政會議中以「宜居安居」為題進行專案報告推出近零建築三部曲，逐步讓新建築物...

需求殷 新店增闢環保葬區

環保觀念愈加深植人心，加上名人效應，新北3處環保葬區植存人數從早期的平均每年500餘人，增加到年均1618人，需求與日俱...

YouBike2.0E 新北最快明年第3季可騎

新北YouBike每日近8萬人次騎乘，中南部電動輔助自行車YouBike2.0E已上線，民眾盼新北也能引進。新北交通局指...

逾期大型廣告 北市擬SOP強制拆除

高空掉落物造成死傷時有所聞，北市議員昨提案「大型屋頂廣告物許可證逾期，經通知未自拆應強制拆除」，例如，台北車站附近高達2...

新北調漲土地現值 88萬戶將多繳稅上百元

新北市地價及標準地價評議委員會近日評議完畢，明年度公告土地現值及公告地價區段漲幅與今年相比，分別上升2.7%、7.91%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。