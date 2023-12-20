2050淨零碳排目標 新北工務局推動淨零建築三步曲

2050淨零碳排為全球共識，新北市工務局今日在市政會議中以「宜居安居」為題進行專案報告推出近零建築三部曲，逐步讓新建築物朝2030年減碳30%及2050年淨零碳目標邁進，在新北市長侯友宜的建築四大主張基礎提高建築物施工安全、建立建築履歷，期讓新北市民可以安居樂業。

工務局長祝惠美在市政會議專題報告指出，近零建築三部曲是以建築能效、外殼節能、低碳建築三面向，導入措施減少建築碳排量。在建築能效部分，從去年3月起，新建集合住宅必須全面預留電動車位並同步輔導既有建築裝設充電樁，目前全市已累計3萬5千多個電動車位。在建築外殼節能上今年9月實施新北市裝飾性構造物設置要點，運用複層外殼、遮陽板、天幕達到建築物外殼節能，降低建築物使用過程所產生碳排。

另新北市長侯友宜推動安居建築四大主張，工務局秉持維護市民居住安全目標，建立建築生產履歷表讓民眾了解建築物興建等資訊，定期召開輔導會議加強審查。在預防施工過程災害發生方面修定防救災計畫專案審查相關規定，擴大將地下層開挖總深度9公尺以上或超過地下2層之建築工地一併納入適用範圍並增加勘驗次數。

祝惠美強調，新北市在友善宜居環境方面，推動新北美樂地專案，將新北市127處、12萬8千餘平方公尺遭占用公有地，進行排佔後興闢綠美化公園及打通道路瓶頸等活化工程。改造人行環境提升舒適安全性部分，已完成人行道鋪面更新39案，面積累計也已超過12萬平方公尺，打造新北宜居城市環境。