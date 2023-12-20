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獨／秋冬雨綿綿 塭仔圳領航路延至農曆年前完工

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
接通新北大道及中環路，1.2公里長、30米寬的領航路，完工後可消化新莊中正路長期壅塞車流。圖／新北市地政局提供
接通新北大道及中環路，1.2公里長、30米寬的領航路，完工後可消化新莊中正路長期壅塞車流。圖／新北市地政局提供

面積達397公頃的新北市新泰塭仔圳重劃區，現正進行基礎建設工程，其中包括一條接通新北大道及中環路，1.2公里長、30米寬的領航路，原預計今年底完工，以消化中正路長期壅塞車流，但因近期時常下雨導致土質含水量太高，最後的路基工程無法順利施作，新北市地政局表示預估完工日期將延至農曆年前。

領航路是塭仔圳重劃工程的首條30米大道，且納入人本交通規劃，設置行人庇護島、退縮行穿線，兼顧車行順暢與行人安全，地方民眾引頸期盼，現卻傳出通車日延後，地政局今證實表示，因受限於氣候及塭仔圳的土質，最後的路基施作工程屢受延宕，但「安全是地政局唯一的考量」，為確保道路品質，工程施作不輕率不搶快，還請民眾多等待一些時日。

地政局表示，這兩年受到疫情等大環境影響，缺工缺料狀況仍未全面改善，再加上塭仔圳地勢低漥，工程啟動後將雨水導入工區的滯洪池或臨時排水道引流排出，成功緩解了周邊區域積水問題，卻導致雨後工區容易積水泥濘，工程進度受到反覆抽水、土壤需曝曬而有所延宕，時令進入秋冬持續多雨，工程施作受阻。

地政局說，目前領航路正進行最後的路基施作工程，土壤必須乾燥才能滾壓夯實，但因塭仔圳土質為透水性高的砂質粉土及粉土質黏土，遇雨排水不易，須曝曬10至14天才可達到施作路基的乾燥程度，否則將導致路基不穩，未來道路可能坍軟變形，甚至影響行車安全。

地政局強調，已多次向工程單位表達對工程延宕的不滿，責令工程單位把握好天氣加緊趕工，但考量路基穩定為道路最根本的基礎，地政局決定延後領航路通車時間，以確保市民的用路安全，若天候條件許可，領航路將在農曆年前完工。

領航路因近期時常下雨導致土質含水量太高，最後的路基工程無法順利施作，新北市地政局表示預估完工日期將延至農曆年前。圖／新北市地政局提供
領航路因近期時常下雨導致土質含水量太高，最後的路基工程無法順利施作，新北市地政局表示預估完工日期將延至農曆年前。圖／新北市地政局提供

塭仔圳 新北 重劃區

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