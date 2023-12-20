需求殷 新店增闢環保葬區

環保觀念愈加深植人心，加上名人效應，新北3處環保葬區植存人數從早期的平均每年500餘人，增加到年均1618人，需求與日俱增，新北市府規畫在新店五城花園公墓再打造約690平方公尺的環保葬區，已展開工程規畫，並委託技術服務招標作業，提供民眾更多選擇。

環保葬近年掀起一波熱潮，新北最夯的金山環保生命園區，過去因植存總量限制每年500件，想加入得排隊半年以上，後續逐漸放寬至每年1000件以上，等待時間縮短。新北還有三芝櫻花生命園區、新店四十份樹葬區，同樣受到民眾青睞。

新北市殯葬處統計，近5年環保葬數量逐年成長，金山法鼓山年均1079位、三芝櫻花生命園區407位、新店樹葬區132位。

新北市殯葬處長黃秀川表示，金山環保生命園是法鼓山為落實聖嚴法師環保理念，捐出金山宗教園區內一塊草地，與市府合作創辦植存專區，因知名人物如聖嚴法師、舞蹈家羅曼菲、前副總統李元簇等申請環保葬，得到愈來愈多人認同，確實很夯。

另，新店四十份多元示範公墓環保葬區、三芝櫻花生命園區今年進行改善工程，除整地、改善步道鋪面，並增設景觀植栽及矮牆，區隔環保葬範圍與民眾行走區域，也以自然色調設計祭祀台及座椅設施，使整體追思環境更舒適，申請人數成長。

新北市府規畫在新店五城花園示範公墓打造第四處環保葬區，民政局表示，公墓總面積約4.2公頃，殯葬處將利用示範公墓旁約690平方公尺範圍規畫設置環保葬區。