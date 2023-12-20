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新北調漲土地現值 88萬戶將多繳稅上百元

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
新北市88萬戶自用住宅，明年每戶平均多繳142元房屋稅。記者李定宇／攝影
新北市88萬戶自用住宅，明年每戶平均多繳142元房屋稅。記者李定宇／攝影

新北市地價及標準地價評議委員會近日評議完畢，明年度公告土地現值及公告地價區段漲幅與今年相比，分別上升2.7%、7.91%。平均自用住宅明年9月申報房屋稅時，88萬戶平均每戶要多繳142元。

據觀察實價登錄、新北市住宅價格指數及民間相關不動產指數，今年均為上漲走勢，整體呈現量縮價漲。新北有167萬戶住宅，約88萬戶為自用住宅，明年公告地價調整後，經試算適用自用住宅稅率，平均每戶約增142元。意即明年9月民眾申報房屋稅時，每戶平均要多繳142元。

地政局表示，公告地價為2年調整1次，公告地價反映近2年一般正常交易價格變動。另評估新北市去年公告地價占一般正常交易價格比率17.78%，低於全國平均值19.68%，在綜合考量新北市整體不動產市場發展趨勢、社會經濟情勢、財政稅收，及兼顧民眾稅負公平性、合理性及負擔能力下試算適用自用住宅稅率。

新北許姓市民表示，萬物皆漲唯獨薪水不漲時代，政府增稅前應考量民眾消費能力，避免增加負擔，142元也是一頓飯的支出。王姓市民說，美國部分州房屋稅是交易價的1%，1000萬物件房屋稅要繳10萬元，台灣以公告地價為基準，價值2000萬房子年繳幾千元房屋稅，已算相當佛心。

房屋 指數

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