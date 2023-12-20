YouBike2.0E 新北最快明年第3季可騎

新北YouBike每日近8萬人次騎乘，中南部電動輔助自行車YouBike2.0E已上線，民眾盼新北也能引進。新北交通局指出，一輛2.0E廠商報價6萬，相當於2.0的2.5倍，還在做財務計算，已和台北、桃園達成共識，北北桃費率將一致，預計明年第一季簽約，最快明年第三季能在新北騎到2.0E。

電輔車YouBike2.0E已能在竹科、台中、嘉義、台南、高雄、屏東等地租借，北北桃通勤族多，且部分地段需爬坡，不少使用者期待引進2.0E。交通局綜合規畫科長吳政諺說，新北正與微笑單車公司洽談金額，由於1輛2.0E包含營運、維修及責任險等成本，廠商1輛報價6萬，相當於2.0的2.5倍。

吳政諺指出，目前2.0費率4小時內每30分鐘10元，公司需負責營運、維修及調度，新北與廠商簽約7年4.2億剛好打平，2.0E除上述營運成本外，還需充電，成本增加許多，細節還在討論。北北桃生活圈緊密，已經和另外2市討論，並達成共識，費率將會一致，避免民眾騎乘2.0E跨縣市費率難以計算。

新北市YouBike2.0站點已達1259站，交通局昨天又啟用18處，繼北大校內設置2.0租賃站，台師大林口校區將增加校內4處新站點。

雙北通勤族高先生說，曾在高雄乘過2.0E電輔車，輕輕一踩就能快速往前，省力又好騎，如果雙北引進2.0E，可以提高用電輔車通勤意願。

淡江運輸管理系教授張勝雄指出，政府推共享自行車用意是完善公共運輸最後一哩路，屬短程運具，現在變成電動輔助自行車，騎乘距離更長、更快，縱然法規明定自行車不能騎行人行道，但執法單位並未強力執行，自行車在人行道騎乘的亂象未改善，憂心電輔車上路後傷害將比自行車更大。

至於費率部分，張勝雄表示，YouBike現今普及率及使用率都算高，政府補助前30分鐘5元的政策應檢討、退場，既然已經達到推廣目的，YouBike費率應回到市場機制自負盈虧，否則將和其他共享運具形成不公平競爭。