萬安警報！民眾、攤商熱情索照 蔣萬安大啖夜市香腸、八寶粥
距離總統立委選戰投票僅剩下20多天，藍綠都展開最後衝刺，台北市長蔣萬安更扮演國民黨「母雞」角色，利用下班、假日時間到各地輔選，今天晚上前往臨江街夜市陪同國民黨大安區立委參選人羅智強拜票，展現高人氣聲量，民眾、攤商上前拍照，走了1個多小時，蔣表示，選戰倒數會盡力滿足北市立委參選人需求，盼能8席全上。
羅智強表示，蔣萬安上任一年多，政績獲得地方肯定，也是他最大的後盾，大家都說蔣是「萬安警報」，其實是要和蔣「緊緊抱住」，相信蔣的加持下，衝高選票，接下來也會陸續邀請其他國民黨內同志，幫忙催票，刺激選情，除了自己立委選票，總統、政黨票都要衝高。
蔣萬安說，距離選舉剩下20多天，現在六日都排滿行程，特別對台北市8席立委參選人，盡可能滿足需求，接下來也會安排陪參選人，包括車掃、做直播，希望北市能夠8席全上。他也誇讚羅智強敢戰敢言、而地方服務扎實，在地里長都給予肯定。
今天兩人來到臨江夜市，雖然是平日晚上人潮不多，但是不少民眾看到蔣現身，都相當熱情，民眾紛紛上前索要合照，攤上也熱情送上食物，蔣拿到食物也相當熱情直接開吃，包含香腸、八寶粥、旗魚串、烤玉米等，原本預計30分鐘路程，逛了1個多小時，蔣表示，臨江夜市不只觀光客，很多在地人都會來吃小吃，甚至自己年輕唸書也常跑來逛。
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