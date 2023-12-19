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公幼「工作紀錄器」雲端保存1個月預算900萬 北市議員要求至少3個月

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
幼童受虐案件層出不窮，北市教育局針對幼兒園教室內裝設「工作紀錄器」編列預算，議員要求雲端至少要保存3個月。圖／聯合報系資料照
幼童受虐案件層出不窮，北市教育局針對幼兒園教室內裝設「工作紀錄器」編列預算，議員要求雲端至少要保存3個月。圖／聯合報系資料照

幼童受虐案件層出不窮，北市教育局針對幼兒園教室內裝設「工作紀錄器」編列預算，將影像上傳雲端保存一個月，議員認為，幼童表達能力尚未成熟，通常都是事發很久才說，影像保存1個月時間太短，要求至少要3個月。教育局表示，會來調整執行方式與預算金額。

教育局明年度將新增監視器影像紀錄雲端空間租賃費，共編列912萬5772元，欲將國小920支、公幼園所教室內219支「工作紀錄器」上傳到雲端保存一個月，維護師生權益，透過嚴謹資安規範，由教育局專管，除特定調查人員可透過調查程序調閱外，任何人無法觀看影像，保障隱私權。

議員王閔生說，虐童事件幾乎發生在公幼，加設工作紀錄器是必要，但雲端僅保存1個月太少，至少要3個月，學童年紀小發生事情當下可能無法馬上反應，都是長期累積後回去和家長說，可能與事發時過過很久；議員許淑華認為，目前公幼共有147所教室內有裝設工作記錄器有50所219支，裝設園所僅佔3成，遠低於私幼，教育局應訂立裝設目標，明年應達到6成。

議員陳重文建議，幼兒園學生相較於國小生更無法清楚表達，教育局應先針對幼兒園工作紀錄器上傳雲端實施，並加速推動園所內加裝工作紀錄器，並朝114年度所有公幼教室內都加裝完成。委員會召集人、議員李建昌決議，教育局辦理監視器上傳雲端已幼兒園為主，並從1個月提升保存3個月，113年度應達60%、114年度以達100%為目標。

教育局資訊科長陳秉熙說，原編列預算支應國小920支、園所教室內219支「工作紀錄器」上傳到雲端保存一個月，若幼兒園要延長保存到3個月，預算也要增加，但議員建議先從幼兒園所教室內先做，國小先暫緩，預算應可支應，但細項及實際金額需再調整。

學前科長簡境霈補充，教育局鼓勵公幼教室內裝設工作記錄器，但裝設前必須取得教師、家長同意，有些家長對於孩子隱私、肖像權有疑慮，也會持續溝通，若有裝設，也會在學童進班前告知家長，取得同意，會朝議員擬定目標來努力。

教育局 議員

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