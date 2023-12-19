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怡情益智 汐止忠山里長輩打麻將唱歌樂交友

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區忠山里星期二下午安排桌遊，讓長輩打麻將，動手也動腦，還有視聽視唱歌。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區忠山里星期二下午安排桌遊，讓長輩打麻將，動手也動腦，還有視聽視唱歌。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區忠山里除了每個星期五的健康促進課程及共餐，現在又多開一天的活動，星期二下午安排桌遊，讓長輩麻將，動手也動腦，還有視聽視唱歌，可以大展歌喉，長輩說每個星期聚會一次，打打麻將邊聊天，很開心。

洗牌的聲音，伴隨著聊不完的話題，汐止區忠山市民活動中心星期二下午，有不少長輩來報到，四個人一桌，打起最愛的麻將，沒有錢不管輸贏，開心最重要，長輩說，大家聚在一起聊天，邊打麻將可以動腦，很健康。

忠山里長吳國全表示，本來辦的是在星期五早上有一個健康促進教育搭配共餐，現在又新闢星期二下午的時段，主題是桌上遊戲，經過一段時間下來，發現長輩最愛的桌遊還是中國的國粹麻將，現在大家都很喜歡來活動中心，大家就好像家人一樣在這邊玩，同一時間有人打麻將，而有些人在視聽室唱歌，二個小時的時間，大家來打牌或是唱歌娛樂，老朋友間大家很健康的一起玩。

吳國全說，打麻將真的很健康，怡情又益智，每個星期一天玩兩個小時，切磋牌技、聊天好開心，而活動中心的視聽室也同時開張，兩邊都能玩樂，大家似乎都有天份，歌喉不錯，似乎都是歌王歌后，透過活動安排，讓長輩走出家門，過一個愉快的下午時光。

麻將 長輩 汐止

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