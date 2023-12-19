瑞芳海濱里共餐滿滿聖誕味 市議員聖誕紅大放送

隨著聖誕節的腳步接近，新北市議員林裔綺也應景的準備聖誕紅盆栽，今(19)日適逢瑞芳區海濱里共餐活動，市議員林裔綺議員服務處也送出近兩百盆的聖誕紅，領到的民眾都直呼非常開心，聖誕紅也讓人有滿滿的過節氣氛。

海濱里里長鄧麗華說，海濱里的銀髮共餐從今年四月開辦，一個月舉行兩次，也因為有一群志工們不畏辛苦，每次共餐都用心張羅，讓目前共餐運作都很不錯，特別感謝志工們的付出，還有長期各界的贊助，今天還有議員林裔綺送的聖誕紅，讓共餐現場很有過節氣氛。

市議員林裔綺服務處主任蘇有德說，下禮拜就是聖誕節，今天帶了應景的聖誕紅近兩百盆，來到海濱里的銀髮共餐，希望大家收到可以感受到過節氣氛，且現在冷氣團一波波來襲，也請長者們要注意保暖，保持身體健康。