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八里左岸改造二期明年初陸續完工 感受多河景樹海步道

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
「五股蘆洲沿岸水環境改造計畫」二期工程明年陸續完工，米倉打石地景公園等長條型的空間改造，結合地方產業並強化原本河濱公園優勢，再進一步將八里左岸提升為帶狀型的遊憩廊帶。圖／新北高灘處提供
「五股蘆洲沿岸水環境改造計畫」二期工程明年陸續完工，米倉打石地景公園等長條型的空間改造，結合地方產業並強化原本河濱公園優勢，再進一步將八里左岸提升為帶狀型的遊憩廊帶。圖／新北高灘處提供

八里左岸一直是北台灣熱門觀光景點，但許久沒有更新，商家都盼人潮疫後回流，新北高灘處前年打造五股、蘆洲至八里的水岸串連計畫，廣後好評後，今年再推二期，觀海平台、樹海漫步道、地景公園等明年初將陸續完工。民代表示，完工後相信能帶來人潮，而高灘處也協助建便道方便民眾通行。

八里左岸渡船頭一帶是地標，但鮮少人發現再往後濱海一帶的美景，而從蘆洲、五股到八里水岸廊帶，道路及設施也較為老舊，新北規畫八里從渡船頭再往後延伸，並整理全線沿線景點。

高灘處說明，已規畫「五股蘆洲沿岸水環境改造計畫」並一路到八里，其中一期從2021年開始在總長13公里的淡水河左岸空間陸續建置了蘆洲濕地示範區、五股獅子頭山水匯集廣場、關渡景觀平台、龍形渡船頭休憩廣場等節點，讓線性的河濱自行車道提升為串珠型的遊憩空間。

多處廣受好評後，今年也旋即展開二期工程的建置，海世界觀景平台、林蔭樹海漫步道、米倉打石地景公園等長條型的空間改造，結合地方產業並強化原本河濱公園優勢，再進一步將八里左岸提升為帶狀型的遊憩廊帶，預計明年初開始陸續完工開放。

新北市議員陳家琪表示，左岸許久沒有更新，如今有這樣大型計畫非常樂見，相信完成後會帶來人潮，讓大家有不一樣的觀光體驗；施作過程中有時會影響漁民進出，這方面高灘處也協助建便道，方便大家行走。

高灘處長張修銘表示，八里婚紗廣場銜接八里左岸漫步廣場，是由兩項獲得公共工程金質獎殊榮（17屆及23屆）的工程串起的優質空間，尤其今年獲獎的八里漫步廣場，其中的水月台將區內台地以「觀音水月」是遠眺淡水河景打卡點。另，該處也是觀賞跨河煙火的最佳觀賞點之一。

「五股蘆洲沿岸水環境改造計畫」二期工程明年陸續完工，林蔭樹海漫步道等長條型的空間改造，結合地方產業並強化原本河濱公園優勢，再進一步將八里左岸提升為帶狀型的遊憩廊帶。圖／新北高灘處提供
「五股蘆洲沿岸水環境改造計畫」二期工程明年陸續完工，林蔭樹海漫步道等長條型的空間改造，結合地方產業並強化原本河濱公園優勢，再進一步將八里左岸提升為帶狀型的遊憩廊帶。圖／新北高灘處提供

「五股蘆洲沿岸水環境改造計畫」二期工程明年陸續完工，海世界觀景平台等長條型的空間改造，結合地方產業並強化原本河濱公園優勢，再進一步將八里左岸提升為帶狀型的遊憩廊帶。圖／新北高灘處提供
「五股蘆洲沿岸水環境改造計畫」二期工程明年陸續完工，海世界觀景平台等長條型的空間改造，結合地方產業並強化原本河濱公園優勢，再進一步將八里左岸提升為帶狀型的遊憩廊帶。圖／新北高灘處提供
新北高灘處於五股蘆洲八里水岸廊道最尾端打造漫步廣場，可遠眺淡水建築群。記者李成蔭／攝影
新北高灘處於五股蘆洲八里水岸廊道最尾端打造漫步廣場，可遠眺淡水建築群。記者李成蔭／攝影
新北高灘處於五股蘆洲八里水岸廊道最尾端打造漫步廣場，特別設置觀景台，可遠眺淡水建築群及出海口。記者李成蔭／攝影
新北高灘處於五股蘆洲八里水岸廊道最尾端打造漫步廣場，特別設置觀景台，可遠眺淡水建築群及出海口。記者李成蔭／攝影

八里 淡水河

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