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于美人批藍綠看板互罵「要3人辯論對決」 吳沛憶、鍾小平說話了

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
無黨籍立委候選人于美人今上在藍綠互罵的看板前開記者會，邀請3人辯論。記者鍾維軒／攝影
無黨籍立委候選人于美人今上在藍綠互罵的看板前開記者會，邀請3人辯論。記者鍾維軒／攝影

2024大選決戰倒數，台北市第五選區（萬華、北中正）立委三腳督。國民黨鍾小平日前掛出「下架民進黨」，民進黨吳沛憶也反擊掛出「下架最混小平哥」，無黨籍于美人今批發展停滯不前的原因是藍綠惡鬥，要3人公開辯論、以政見對決。鍾回應，于民調落後選情告急才罵藍綠；吳說，鍾小平想操作棄保，選民不會埋單。

「終於搞懂多年來萬華、中正問題會停滯不前、無解」于美人今開記者會表示，人民不想看互罵吵架，而是要聽政見，可以架設擂台來講，PK政見，認真地辯論，為地方困境找解方。她強調大家都在乎輸贏，自己也會想攻擊對方不足之處，但這種街頭謾罵根本看不下去，如果要看人家吵架，去看電視劇就好了。

針對鍾小平發放民調文宣，寫「拒絕民進黨、拒絕于美人」，于美人說，無論他發了多少份民調，都只是讓人參考調整戰略，不是用來操控選舉，還嗆鍾「別再裝模作樣」，乾脆把數字改成82.3％或直接宣布當選，只要去問同黨議員應曉薇、郭昭巖的支持者就知道他的能耐。

于美人指出，鍾小平根本不在前2名的競爭範疇，不需要暗夜行路，還要吹口哨壯膽，就來談政見；于也不忘嗆吳沛憶「柿子不要挑軟的吃」，來公開辯論，讓萬華、中正的選民好好聽一聽。

鍾小平說，于美人民調落後、選情告急才罵藍嗆綠。事實上，今年9月在賴清德出席台南同鄉會，于美人特地同台，2016年還擔任現任立委林昶佐的榮譽主委，「我們要揭發她真實的顏色」，她不是無黨籍、不是白皮綠骨，她就是綠的，到了選舉才害怕不敢承認，這場選戰就是1藍對2綠；而吳沛憶民調也是落後不需理會她的抹黑，就讓她們去著急。

吳沛憶表示，選舉過程有討論、有競爭都很正常，鍾小平過去5個會期沒有提案、開會，對地方沒有建設，進入國會能做什麼？選舉剩下幾周，又指于美人是綠營，半年來國民黨都想操作棄保，選民不會埋單。至於是否願意3人辯論？吳說，中選會有意願調查，自己勾選同意，期待可以再正式場合論述政見爭取選民支持。

賴清德北市競總主委陳時中（左2）今天陪同民進黨立委候選人吳沛憶（右2）赴萬華區掃街拜票。記者鍾維軒／攝影
賴清德北市競總主委陳時中（左2）今天陪同民進黨立委候選人吳沛憶（右2）赴萬華區掃街拜票。記者鍾維軒／攝影
國民黨立委候選人鍾小平拍影片反擊于美人、吳沛憶。圖／北市議員鍾小平提供
國民黨立委候選人鍾小平拍影片反擊于美人、吳沛憶。圖／北市議員鍾小平提供

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