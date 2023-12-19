新店寶高產專區二期5.25公頃 今過新北都委會審議

新店寶高智慧產業園區提供數位研發、應用製造與試驗研究的智慧科技場域，於今年8月1日啟動都市計畫變更作業轉型為產業專用區，歷經2次市都委會專案小組審議，全案於今日經新北市都委會審議通過，後續將提送內政部都委員會審議。

寶高園區是1976年新店都市計畫畫定的乙種工業區，原為新店區第一公墓，一期園區4.139公頃內建物已在2021年7月21日竣工，提供標準廠房及廠辦、研發設計中心及公共服務設施，二期全區有產專區5.251公頃，並依「產業創新條例」規定同步辦理報編及都市計畫變更作業，將作生產、研發、辦公及其相關附屬設施使用。

城鄉發展局局長黃國峰表示，市府併同園區一期及周邊公有的乙種工業區及風景區土地整體規劃，將一、二期全區9.39公頃土地變更為6.42公頃產業專用區及2.97公頃公共設施用地，供作為生產、研發、辦公及其相關附屬設施使用，預估未來可望帶動周邊約9千2百個就業機會及183億元年產值。

寶高園區內規劃12米及10米之計畫道路，增加整體產業運輸效能，同時劃設機關用地、公園及綠地等公共設施用地，提供里民活動中心與相關體育休閒活動空間，並建置3處滯洪公園以及綠蔭軸帶步道。

另配合新北市2050淨零碳排放目標，於土地使用分區管制增訂低碳建築評估標示獎勵項目、綠建築容積獎勵納入建築能效標示等規定，以鼓勵園區內二期的建築朝向淨零碳設計，讓園區朝向智慧化、低碳化等方向發展。