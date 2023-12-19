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永和安和里前後任里長同票 新北選委會12/21抽籤選里長

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市永和區安和里長王盈芳（右二）。圖／擷取自王盈芳臉書
新北市永和區安和里長王盈芳（右二）。圖／擷取自王盈芳臉書

新北市永和區安和里前里長鄧長安在2022年里長選舉，以2票之差輸給對手王盈芳，鄧提起當選無效之訴，台灣高等法院判定由鄧勝訴。依選罷法第67條規定，將抽籤決定當選者。新北選委會今表示，12月21日上午10點將在選委會禮堂舉行抽籤。

鄧長安2021年跟藝人吳宗憲因為實名制領取快篩問題槓上，吳宗憲曾嗆他「下屆保證落選」，台灣高等法院判決結果為兩人皆為941票，已構成選罷法第120條第1項第1款當選無效之事由，因此判當選無效。

新北選委會指出，將於12月21日上午10點於選委會3樓禮堂舉行抽籤，決定當選者，並提醒候選人，屆時需攜帶身分證準時到場親自抽籤，若候選人未克親自到場參加抽籤，得委託他人持候選人本人委託書及身分證正本代為抽籤；若候選人未委託他人或雖到場經唱名3次後仍不抽籤者，由主持人代為抽定，經抽定後候選人不得提出異議。

新北市永和區安和里前里長鄧長安。圖／鄧長安提供
新北市永和區安和里前里長鄧長安。圖／鄧長安提供

選委會 當選無效

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