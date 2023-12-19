氣溫直落新北推泡湯 波蘭網紅安娜示範...創作短影片總獎金16萬元
新北市今舉辦「新北感溫祭」宣傳會，其中實體活動「新北山海湯」將辦理送出限量版品牌活動毛巾、推出泡湯優惠方案等。為宣傳新北溫泉，觀光局並邀請短影片高手拍片宣傳，冠軍可獲8萬元、總獎金共16萬元。「新北感溫祭」短影音大賞宣傳示範影片並由台灣媳婦波蘭網紅安娜走訪烏來與萬金溫泉區，吸引民眾目光。
新北市觀光局今舉辦新北感溫祭宣傳會，其中實體活動「新北山海湯」將送出限量版品牌活動毛巾、推出泡湯優惠方案等。最後還有線上留言抽獎活動，再抽溫泉小旅行及新北溫泉住宿券與泡湯券。新北市副市長陳純敬表示，「新北感溫祭」冬季記者會就是整合本府各機關的活動、觀光資源及優惠方案共同行銷，讓大家都知道新北冬天都有不間斷的活動，也來體驗新北山湯、海湯的獨特魅力，誠摯邀請國內外旅客一起來新北走走遊樂，一起泡好湯、享美食。
新北市觀光局除推廣冬季的民政局「新北耶誕平安夜」、「2024新北市元旦升旗」、文化局與高灘處合辦「閃耀新北圈起1314跨河煙火」，還有春季的高灘處「2024新北春紛節」等活動。
新北山海湯則是祭出總獎金16萬元短影音製作宣傳，須於今起至明年2月底期間在新北市溫泉區現場拍攝，不使用過往影片或圖片素材，並結合溫泉元素如泡湯、美食、旅宿、建築、活動、交通、在地產業等，宣傳新北溫泉印象。
新北感溫祭活動網站：https://2024ntpcspring.tw
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