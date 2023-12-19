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指柯文哲大巨蛋沒堅持守法讓遠雄得逞 林洲民：歷史自有定論

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
針對民眾黨總統候選人柯文哲日前表示，他處理完大巨蛋防火避難問題後，民進黨政府硬卡1年10個月，台北市前都發局長林洲民（圖）今天反駁「當然不是」，大巨蛋的問題在於第二任的柯市府，並沒有堅持守法，而讓遠雄得逞。記者胡經周／攝影
針對民眾黨總統候選人柯文哲日前表示，他處理完大巨蛋防火避難問題後，民進黨政府硬卡1年10個月，台北市前都發局長林洲民（圖）今天反駁「當然不是」，大巨蛋的問題在於第二任的柯市府，並沒有堅持守法，而讓遠雄得逞。記者胡經周／攝影

民眾黨總統候選人柯文哲擔任兩任台北市長，他稱民進黨政府卡台北大巨蛋一年多。北市前都發局長林洲民今出席活動表示，當然不是，大巨蛋的問題在於柯市府的第二任，並沒有堅持守法而讓遠雄得逞，這個事情歷史自有定論。

林洲民今天以建築師身分，出席民進黨北市立委候選人吳思瑤舉辦的「文化界相挺賴清德／吳思瑤／曾聖凱大會」。

被問及為何想來挺民進黨總統候選人賴，他回應「經濟使國家強大，文化使國家偉大，台灣是個以文化立國的國家，賴清德、吳思瑤就是這個重要政策的推手，我當然挺他們。」至於不挺柯的文化政策？他說，柯文哲的文化政策，他認為到今天都還看不清楚，也沒有看到成果。

柯文哲先前稱大巨蛋是民進黨政府硬卡一年多，林洲民表示，當然不是，這件事情歷史自有清楚的定論，大巨蛋的問題在於柯市府的第二任，並沒有堅持守法而讓遠雄得逞，這個事情歷史自有定論。他認為柯市長相當可惜，「他認真，但是他沒有團隊，沒有清楚的政策，歷史也會自有公論。」

大巨蛋已經開幕，現況危險？林洲民表示，大巨蛋的問題就是沒有完成一定應該要做的防災電腦模擬，「它沒有完成這是事實，但是我們讓它開幕了。」他坦言這當然不對，世界上沒有一個城市、沒有一個國家，會縱容這樣事情發生，「我覺得這個是世代台北人要共同承擔的問題，不對，可惜。」

大巨蛋 林洲民 民進黨 2024選舉 2024總統選舉

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