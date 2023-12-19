彷彿故宮民間版 南市立博物館蘊藏老記憶

前身為鄭成功文物館的台南市立博物館，歷經2年多施工整修，將在22日揭牌開館，也讓文化古都的台南，終於擁有一座市立博物館。文化局表示，南市立博物館以豐富文物，梳理台南發展的脈絡，有別故宮典藏清代宮廷用品，南市立博物館則貼近清代民間生活原有的面貌。

台南市立博物館館長王世宏表示，博物館建物緊鄰延平郡王祠，雖是後期興建，但周邊景觀仍可看見橫跨清、日治及民國等不同時期所留下的歷史痕跡，此外，建物修復時更是盡全力保留當年文物館的原貌，像是綠柚花窗、檜木窗框或清水紅磚牆等，都盡可能原汁原味修復。

他也提到，博物館建物自興建後，無論歷經幾代，多是作為文物收藏館使用，期間也不乏作為展場，因此有許多歷史痕跡被隱藏覆蓋在隔間牆內，修復過程中一一拆掉時，彷彿就像打開驚喜包，許多當年的生活痕跡慢慢浮現，像是舊電源開關及220V的陶瓷插座。

此外，館內還有一道充滿許多排列整齊補丁的牆面，王世宏說，牆上的每一個補丁都代表一件陳列展示的文物，當時因空間有限，許多文物被展示在牆上，而如今這面牆就像是博物館的身分證明，見證早期身為文物館的歷史。