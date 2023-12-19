謝國樑帶隊參訪新北中央廚房借鏡 增聘營養師把關午餐

基隆市政府有鑑於學校營養午餐狀況頻傳，日前議會通過學校午餐自治條例，市長謝國樑今天與多名議員到新北汐止參訪中央廚房「食家安」，觀摩日供應2萬5千餐的廠區環境設備等級和動線衛生要求。謝國樑表示，有自治條例法法源依據後，將訂定相關午餐作業規範及相關輔導、考核及獎懲辦法。市府正草擬增聘營養師計畫，讓更多專業人才進駐，為營養午餐把關。

基隆市政府於今天與市議會參訪新北市學校午餐中央廚房，學習新北良好的學校午餐運作模式，作為基隆市學校午餐未來政策方向的借鏡。

「食家安」公司總經理陳明信說明，廠區通過HACCP認證，每日供應北北基共62所學校2萬5000餐，他介紹從開立菜單、採購、驗收、烹調、配膳、運送、收餐、清洗等完整的供餐流程。謝國樑、議員等人穿戴防塵衣等進入中央廚房參觀。

謝國樑表示，日前議會通過學校午餐自治條例，將訂定相關午餐作業規範及相關輔導、考核及獎懲辦法，今天來新北市學習午餐作業相關經驗，讓基隆能有更完善及完整的流程。

教育處代理處長楊桂杰說，今天主要觀摩供應餐量龐大的廠區環境設備等級和動線衛生要求，還有學校供應多間學校之配送和運送注意環節及重點。

教育處代理副處長徐嬿立指出，因應少子化影響，為能提升人數少的學校廚房供膳及維運困難，藉由共廚模式達成一定供餐規模，如達40班以上則可聘任1名營養師，讓專業人才為午餐品質安全把關。市府團隊正草擬增聘營養師計畫，讓更多專業人才能夠進駐。

她說，學校午餐供應有最適規模，需視每校廚房環境設施、設備及腹地等先天條件不同而定，才能達成既符合供餐規模，讓合適的專業人力進駐服務，也能達到最佳食安管控品質。