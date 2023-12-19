盼給居民安居空間 基北北桃籲中央修法管制汽車改裝排氣管

基北北桃環保局昨舉行交流會議，各縣市除了分享儲能與節能案例，針對噪音車輛擾人安寧4縣市也分享如何管制與執法經驗，會中決議向中央建議提案修法，由源頭管制汽車改裝排氣管，還給居民安寧的居住空間及用路人環境安全需求。

北市環保局說，基北北桃地狹人稠，在機動車輛所產生的噪音問題更應被重視，近年加強取締噪音車輛，在12個行政區均有聲音照相系統，目前北市已設置20套固定式聲音照相系統，並搭配移動式聲音照相系統機動執法，加強機動車輛稽查取締作業。

本次會議也延續第3次交流會議，合作推動計畫進度與成果說明，包含廢棄物處理及去化、環境維護及稽查、河川流域管制、海洋汙染改善、空氣品質及噪音防制。

北市環保局也分享，為邁向淨零排放推動的多元城市創電及分散式發電示範，例如高架橋隔音牆設置光電供清潔隊使用、公廁導入彩色太陽光電創電兼顧美化、宮廟引光創電自發自用、低碳綠能流廁車發電自給自足還能當行動電源站，以及透過1億元住宅社區創能儲能節能補助發展用電自發的能源轉型社區案例，提供各縣市面對能源挑戰參考。