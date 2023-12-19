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因應坪林居民需求 新巴士路線及班次明年元旦起異動

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市交通局規畫「新巴士」路線，滿足民眾基本公共運輸需求。圖／新北交通局提供
新北市交通局規畫「新巴士」路線，滿足民眾基本公共運輸需求。圖／新北交通局提供

新北新巴士服務都會及偏鄉人口密集社區，是民眾返家最後一哩路重要工具，其中新北坪林區新巴士因應民眾需求，明年元旦起部分路線延伸及班次調整，方便民眾運輸，民眾也須注意取消班次，避免撲空。

新北幅員遼闊，升格前有不少鄉鎮市自行開辦社區巴士，升格後除延續免費搭乘的服務外，也整合為「新北市新巴士(New Taipei City Bus) 」，讓民眾體驗完整且跨區的運輸服務，當中不少路線連結都會區至家中最後一哩路；其中新北坪林地區，明年起將調整路線及班次。

坪林區公所說明，F721南山寺線，原行駛至英速魔法學院班次，終點站延伸行駛至闊瀨站；F722金瓜寮線，終點站調整為九芎根親水公園站；F723大林線，終點站調整為九芎根親水公園站，平日取消坪林國中站；F723下石曹線（原石曹線）平日班次及延伸假日班次皆調整；F723上石曹線（延伸路線），平日3班次、假日2班次都將調整；F724水德線則調整假日為3班次及厚德岡坑站發車時間。

新北坪林區新巴士因應民眾需求，明年元旦起部分路線延伸及班次調整，方便民眾運輸，民眾也須注意取消班次，避免撲空。圖／新北坪林區公所提供
新北坪林區新巴士因應民眾需求，明年元旦起部分路線延伸及班次調整，方便民眾運輸，民眾也須注意取消班次，避免撲空。圖／新北坪林區公所提供

巴士 坪林

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