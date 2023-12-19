鋼筋裸露、資訊不全 二叭子步道即刻檢視年後修繕

新北新店安坑地區的二叭子植物園是生態秘境，安坑輕軌開通後人氣更旺，有登山客反映，沿路多個木階鋼筋裸露，且資訊不完整，容易讓人迷失方向。新店區公所表示，會立即拆除危險凸出物，並安排全線檢視，預計農曆年後做整體修繕工程。新北觀旅局允諾盤點全市步道情況，公所有需求會編列預算修繕。

安坑輕軌帶動在地觀光，名勝景點二叭子植物園吸引民眾朝聖，市長侯友宜的輕軌開箱影片也選到該處拍攝。近來有民眾反映，步道年久失修，鋼筋已裸露，顏色和泥土接近，很難分辨，一不小心可能跌倒相當危險，步道指示牌也不清楚，容易迷路。

市議員陳儀君指出，經與公所會勘後發現很多隱形危機，步道毀損嚴重，民眾一不慎容易跌倒，會勘後大家有共識，包含研議經費評估改善枕木踏階、步道岔路口增設指標指引，及改善舊有導覽圖、評估顯示步道里程或高程、拆除損壞設施等。

新店區公所經建課長楊景超說，近期會先排除鋼筋裸露等情況，將直接拆除，接著會檢查整條步道，並規畫修復，有會在分岔路口補充資訊，方便導引民眾，預計農曆年後啟動修復計畫。

觀旅局觀光技術科長簡鴻沂表示，新北境內有192條登山步道，主要由公所維管，若有損壞情形可提出需求，觀旅局每年會例行盤點相關情況，明年度步道修繕預算3400萬已獲議會通過。