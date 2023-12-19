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台北大巨蛋擬戶外全面禁菸

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
台北體育園區籌備處副執行長陳世浩表示，已經與遠雄前往會勘，大巨蛋朝「室外全區禁菸」方式規畫，相關設施、設備會再精進改善。本報資料照片
台北體育園區籌備處副執行長陳世浩表示，已經與遠雄前往會勘，大巨蛋朝「室外全區禁菸」方式規畫，相關設施、設備會再精進改善。本報資料照片

台北大巨蛋順利舉辦亞錦賽，吸引數萬民眾看球賽，北市議員秦慧珠昨天在議會警政衛生委員會提案「大巨蛋球場室外場所列全面禁菸」，台北體育園區籌備處副執行長陳世浩表示，已經與遠雄前往會勘，大巨蛋會配合衛生局督導，已朝「全區禁菸」方式進行，相關設施會再精進改善。

秦慧珠說，她日前到大巨蛋看球賽，中場休息走樓梯到平面層逛逛，發現有民眾抽菸，後因中正紀念堂設置戶外吸菸區惹議，為避免台北大巨蛋日後有觀眾吸二手菸問題，提案台北大巨蛋規畫戶外全面禁菸。

秦慧珠說，她的提案理由，是因大巨蛋球場儘管設置戶外吸菸區並未違法，但球場與廣場周邊經常有幼兒、老人、孕婦休憩，為健康著想，台北市衛生局應督導遠雄大巨蛋，將室外列為全面禁菸區。

北市衛生局長陳彥元表示，截至今年11月，台北市已經有3621處戶外空間禁菸，會由管理單位申請，就會明確畫定禁菸區域、公告範圍，會與遠雄大巨蛋到現場評估畫定的位置。

陳世浩表示，市府已與遠雄提過，會配合衛生局督導，台北大巨蛋會朝「戶外全區禁菸」方式規畫。

大巨蛋 衛生局 禁菸

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