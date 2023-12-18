富邦金股利砍半北市府收入縮水 議會暫擱增資案

富邦金控稱因防疫險虧損，今年現金股利砍半剩新台幣1.5元，北市府收入將縮水近25億元。多名議員今天質疑其整體營運仍賺錢，要求台北市財政局20日前提書面說明後，再審增資案。

台北市議會財政建設委員會今天審查113年度財團法人基金會預算案及113年度附屬單位預算案。

北市府財政局長胡曉嵐針對「市府投資富邦金控增資案」報告表示，富邦金控今年配發現金股利1.5元、股票股利0.5元，身為股東之一的北市府股權比例為13.07%，今年獲配現金股利入帳24.29億餘元及0.8億餘股，股權比例維持不變。

民進黨台北市議員顏若芳首先指出，富邦金控年度盈餘分配現金股利原本是3元，整體金控公司仍是獲利，且富邦金控還收購花旗銀行在中國大陸地區的房貸資產金額，具相當風險，市府不應對其說法照單全收，且富邦金控回應攸關市民權益，北市府卻不願公開相關內容，要求暫擱增資案。

國民黨市議員秦慧珠指出，財政局雖有提供公股代表的發言摘要，但在不影響股東權益及商業機密狀況，有關富邦金控答覆也應整理提供議員了解。

民進黨市議員洪婉臻表示，20日下午還要繼續審查，要求財政局限期提供書面資料，以表達議會監督立場。

胡曉嵐答詢指出，富邦金控股利已是業界之冠，編列今年預算是參考前幾年的股利政策，但富邦產險受防疫險的拖累，連帶影響公股入帳金額。

她表示，上市公司相關資訊揭露都有相關規定，對於議員要求提供公股在董事會發言及董事會答覆，將與法務局研討可揭露內容後再提供。

胡曉嵐指出，財政局3席董事日前在富邦董事會中轉達議會質疑內容，包括富邦華一銀行收購花旗銀行於中國大陸地區房貸資產金額為多少；以及前舉是否與富邦華一銀行今年轉盈為虧有關，未來風險因應對策為何。

另外，富邦防疫產險賠款再保攤回涉北市府持股權益，也應說明最新辦理情形：以及今年4、6月因財政局備詢議會而未出席董事會，應溝通相關會議時間等。

胡曉嵐允諾，會後將補充提供相關資料，且會與法務局一起討論。

財政建設委員會召集人、國民黨市議員郭昭巖最後裁示，先暫擱此提案，財政局應於20日前提供相關資料，並與每名委員進行說明，後續再進行審查。