快訊

北市大安民宅晚間竄火舌 1女被救出送醫、1人仍受困屋內

與成大主辦無共識座談喊卡 趙少康喊「太可惜」明改赴這校演講

北市都更自治條例修正 協助坡地危險建物更新

中央社／ 台北18日電

台北市都市更新處今天表示，台北市都市更新自治條例修正已於11月底經議會三讀通過，即日起發布實施，包含「山坡地危險建物可更新」等主要修正項目都即刻上路。

台北市長蔣萬安3月宣布啟動「都更5箭」，包括推動「降門檻、法放寬、速通關、排障礙、加碼辦」等內容。其中「法放寬」，蔣市府除推動公辦都更，並檢討法令，包含鬆綁山坡地危險建物可更新。

更新處今天發布新聞稿表示，為加速北市老舊建物都更重建以改善居住安全，蔣萬安上任後提出都更政策，其中第2箭「法放寬」透過台北市都市更新自治條例修正，已於今年11月29日經議會三讀通過，並於今天發布實施。

更新處表示，主要修正項目包含「自劃單元及事業計畫全面開放併送」、「山坡地危險建物可更新」、「放寬商業區都更案後院深度比」，均即刻上路。

更新處指出，「自劃單元及事業計畫全面開放併送」為修正自治條例第15條，非更新地區的老舊建物申請都更時，原規定範圍內皆為6層樓以下建築物者可同時申請自劃單元及事業計畫，本次修法後非屬更新地區的老舊建築物若符合更新單元劃定基準者，皆可併送自劃單元及事業計畫，節省時程。

「放寬商業區都更案後院深度比」部分，更新處說，為刪除原自治條例第18條後段商業區都更案後院深度比，回歸北市土地使用分區管制自治條例的深度比規定，避免法規疊床架屋，並增加商業區建築物辦理都市更新時的規劃彈性。

更新處表示，「山坡地危險建物可更新」是針對依水土保持法、山坡地保育利用條例規定公告的山坡地，以及北市公告「台北市都市計畫劃定山坡地開發建築管制地區（簡稱山限區）」，範圍內若有「須拆除重建」海砂屋或耐震能力不足等危險建築，得經北市府依法迅行劃定更新地區以辦理都更重建，並酌予放寬建築物高度、建蔽率。

更新處表示；若未能依核定後的容積重建者，得透過都市設計審議或都市計畫變更檢討建築物高度，以達兼顧坡地環境安全及改善居住環境的雙贏效益。

都更 建築

延伸閱讀

萬美玲、蔣萬安桃園黃昏市場拜票 「雙萬」高人氣

北市41位里長赴陸旅遊遭搜索約談 蔣萬安轟檢調：為什麼選在這時間點

蔣萬安桃園走透透 和學弟煮牛肉麵：第一次輔選比我帥的

獨／再造「萬安旋風」！宜蘭女婿蔣萬安明回防輔選 較勁民眾黨意味濃

相關新聞

以中正紀念堂吸菸區為戒 台北大巨蛋朝戶外全面禁菸規畫

台北大巨蛋順利舉辦亞錦賽，吸引數萬民眾看球賽，台北市議員秦慧珠今天在議會警政衛生委員會提案「大巨蛋球場室外場所」列全面禁...

富邦金股利砍半…北市府市庫收入縮水近25億 今暫擱投資案

台北市長蔣萬安首度預算會期，北市議會財建委員會今審查財政局預算，因富邦金控今年原要發每股3元股利，卻稱防疫險虧損導致股利...

二叭子步道鋼筋裸露危機 新店區公所：即刻檢視 年後全線修繕

位於新北新店安坑地區的二叭子植物園是生態秘境，隨安坑輕軌開通更廣為人知，但有登山客分享，沿路發現多個木階鋼筋裸露，且資訊...

影／新北泰山首座社宅上梁 預計明年完工招租

位於新北泰山的中山青年社會住宅今舉行上梁典禮，宣示泰山第一座社宅接近完工招租，新北副市長陳純敬表示，該社宅交通便利，並規...

塭仔圳重劃區旁3米道路恐成死巷 反迫遷連線提4訴求

新北市新莊及泰山塭仔圳市地重劃案現正施工中，未納入重劃的美華新村居民發現，社區內新樹路85巷將成死巷，影響救災消防。塭仔...

北市採購衝電子核銷年達300億 小商家苦…怨生計受影響

為推動智慧化城市、電子化政府及環保節省紙張，北市府從108年起，推動電子化核銷計畫，宣導各機關儘量向開立電子發票商家辦理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。