北市都更自治條例修正 協助坡地危險建物更新

台北市都市更新處今天表示，台北市都市更新自治條例修正已於11月底經議會三讀通過，即日起發布實施，包含「山坡地危險建物可更新」等主要修正項目都即刻上路。

台北市長蔣萬安3月宣布啟動「都更5箭」，包括推動「降門檻、法放寬、速通關、排障礙、加碼辦」等內容。其中「法放寬」，蔣市府除推動公辦都更，並檢討法令，包含鬆綁山坡地危險建物可更新。

更新處今天發布新聞稿表示，為加速北市老舊建物都更重建以改善居住安全，蔣萬安上任後提出都更政策，其中第2箭「法放寬」透過台北市都市更新自治條例修正，已於今年11月29日經議會三讀通過，並於今天發布實施。

更新處表示，主要修正項目包含「自劃單元及事業計畫全面開放併送」、「山坡地危險建物可更新」、「放寬商業區都更案後院深度比」，均即刻上路。

更新處指出，「自劃單元及事業計畫全面開放併送」為修正自治條例第15條，非更新地區的老舊建物申請都更時，原規定範圍內皆為6層樓以下建築物者可同時申請自劃單元及事業計畫，本次修法後非屬更新地區的老舊建築物若符合更新單元劃定基準者，皆可併送自劃單元及事業計畫，節省時程。

「放寬商業區都更案後院深度比」部分，更新處說，為刪除原自治條例第18條後段商業區都更案後院深度比，回歸北市土地使用分區管制自治條例的深度比規定，避免法規疊床架屋，並增加商業區建築物辦理都市更新時的規劃彈性。

更新處表示，「山坡地危險建物可更新」是針對依水土保持法、山坡地保育利用條例規定公告的山坡地，以及北市公告「台北市都市計畫劃定山坡地開發建築管制地區（簡稱山限區）」，範圍內若有「須拆除重建」海砂屋或耐震能力不足等危險建築，得經北市府依法迅行劃定更新地區以辦理都更重建，並酌予放寬建築物高度、建蔽率。

更新處表示；若未能依核定後的容積重建者，得透過都市設計審議或都市計畫變更檢討建築物高度，以達兼顧坡地環境安全及改善居住環境的雙贏效益。