快訊

北市大安民宅晚間竄火舌 1女被救出送醫、1人仍受困屋內

與成大主辦無共識座談喊卡 趙少康喊「太可惜」明改赴這校演講

海岸油污 新北環保局：動員人力清理大致完成

中央社／ 新北18日電

海保署日前通報多個縣市岸際有發現油污，新北市環保局今天表示，在巡查確認北海岸多處出現油污後，已動員漁民及志工等人力進行清除，大致清理完成，後續會嚴密監控

海保署自12月1日起陸續接獲通報，多個縣市岸際有發現油污，包括台東縣綠島柚子湖、屏東縣九鵬海岸、宜蘭縣大里海蝕平台磯釣場岸際、新北市鼻頭角公園、基隆潮境及馬崗潮間帶。

新北市環保局向中央社記者表示，自12月4日接獲民眾通報位於北海岸的貢寮區香蘭、馬崗潮間帶及海蝕平台、瑞芳區鼻頭角公園、金山區中角灣沿海等地遭受重油污染，接獲通報後立即啟動應變機制。

環保局指出，經動員應變團隊51人、岸巡32人及近百名漁民及志工清理，總計清出吸附油污的廢資材垃圾1330公斤，另也將現場發現的油污採樣，提供海保署進一步比對參考。

針對海岸油污清理，環保局表示，大致於12日完成清除，但受到洋流影響，部分海蝕平台仍可看見少許油污，由於東北季風加強且海象惡劣，基於安全，清除工作已於日前暫停，後續會嚴密監控，只要天氣許可就會派員前往清除，民眾若發現油污，請立即通報環保局處理。

監控

延伸閱讀

新北U18／黃子睿中繼好投勝韓國 比哥哥更早踏上主場投手丘

新北U18／蔡承晉場內全壘打後抽筋 激勵士氣台南2勝晉級

改裝車深夜噪音惹民怒 陳俞融：中市科技執法多處掛零

新北U18／李致霖先發好投 高雄市隊教練讚：解讀比賽能力進步

相關新聞

以中正紀念堂吸菸區為戒 台北大巨蛋朝戶外全面禁菸規畫

台北大巨蛋順利舉辦亞錦賽，吸引數萬民眾看球賽，台北市議員秦慧珠今天在議會警政衛生委員會提案「大巨蛋球場室外場所」列全面禁...

富邦金股利砍半…北市府市庫收入縮水近25億 今暫擱投資案

台北市長蔣萬安首度預算會期，北市議會財建委員會今審查財政局預算，因富邦金控今年原要發每股3元股利，卻稱防疫險虧損導致股利...

二叭子步道鋼筋裸露危機 新店區公所：即刻檢視 年後全線修繕

位於新北新店安坑地區的二叭子植物園是生態秘境，隨安坑輕軌開通更廣為人知，但有登山客分享，沿路發現多個木階鋼筋裸露，且資訊...

影／新北泰山首座社宅上梁 預計明年完工招租

位於新北泰山的中山青年社會住宅今舉行上梁典禮，宣示泰山第一座社宅接近完工招租，新北副市長陳純敬表示，該社宅交通便利，並規...

塭仔圳重劃區旁3米道路恐成死巷 反迫遷連線提4訴求

新北市新莊及泰山塭仔圳市地重劃案現正施工中，未納入重劃的美華新村居民發現，社區內新樹路85巷將成死巷，影響救災消防。塭仔...

北市採購衝電子核銷年達300億 小商家苦…怨生計受影響

為推動智慧化城市、電子化政府及環保節省紙張，北市府從108年起，推動電子化核銷計畫，宣導各機關儘量向開立電子發票商家辦理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。