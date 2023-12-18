海岸油污 新北環保局：動員人力清理大致完成
海保署日前通報多個縣市岸際有發現油污，新北市環保局今天表示，在巡查確認北海岸多處出現油污後，已動員漁民及志工等人力進行清除，大致清理完成，後續會嚴密監控。
海保署自12月1日起陸續接獲通報，多個縣市岸際有發現油污，包括台東縣綠島柚子湖、屏東縣九鵬海岸、宜蘭縣大里海蝕平台磯釣場岸際、新北市鼻頭角公園、基隆潮境及馬崗潮間帶。
新北市環保局向中央社記者表示，自12月4日接獲民眾通報位於北海岸的貢寮區香蘭、馬崗潮間帶及海蝕平台、瑞芳區鼻頭角公園、金山區中角灣沿海等地遭受重油污染，接獲通報後立即啟動應變機制。
環保局指出，經動員應變團隊51人、岸巡32人及近百名漁民及志工清理，總計清出吸附油污的廢資材垃圾1330公斤，另也將現場發現的油污採樣，提供海保署進一步比對參考。
針對海岸油污清理，環保局表示，大致於12日完成清除，但受到洋流影響，部分海蝕平台仍可看見少許油污，由於東北季風加強且海象惡劣，基於安全，清除工作已於日前暫停，後續會嚴密監控，只要天氣許可就會派員前往清除，民眾若發現油污，請立即通報環保局處理。
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