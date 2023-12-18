新北婦罹癌子重病 民團成員捐款募14萬元伸援

新北市社會局表示，一名黃姓女市民罹癌，她10歲兒子竟被檢查出患有嚴重再生不良性貧血，正待骨髓移植，家庭經濟陷困境，圓融行善團140名成員每人接龍捐助1000元及時伸援。

新北市社會局今天發布新聞稿指出，居住新北市三重區的黃女罹癌，甫經階段性化療完畢，她的10歲兒子竟被檢查出患有嚴重再生不良性貧血，目前正在等待骨髓移植。

社會局表示，黃女全家經濟僅靠丈夫擔任司機支撐，收入有限，不僅黃女要治療，其子臍帶血配對移植約需新台幣60萬元，還有移植後細胞增生等後續醫療問題，初估還要再花上百萬元，均需自費負擔，使得全家經濟陷入困境。

三重區公所課長謝義彥指出，公所先幫黃女申請福利身分，目前核定中低收入戶並每月領取身障生活補助，但面臨龐大的醫療費用，只能向外界求援。

他表示，圓融行善團團長許誥得知黃女遭遇後，獲得140名成員每人1000元的捐助，18日中午先將團員匯集的14萬元，送到醫院給黃媽媽應急。

謝義彥說，他也代表新北市府及區公所致贈3萬元急難救助金，公所及社會局後續仍會協助，並媒合其他社會資源幫忙。

新聞稿中，黃女表示，她罹癌，還能忍受化療所帶來的痛苦及不適感，但兒子年紀還小，卻必須接受骨髓移植的折磨，「無論如何 我要讓孩子活下去」，一定會想盡辦法籌錢，希望能為孩子爭取重生的機會。