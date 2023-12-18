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北市二殯停車場試營運3天免費 22日起計時收費

中央社／ 台北18日電

台北市第二殯儀館二期工程即將完工啟用，殯葬處宣布，景行樓地下停車場明天起試營運，至21日前停車免費，22日後小型車每小時收費50元、機車10元。

台北市殯葬管理處今天發布新聞稿表示，第二殯儀館二期工程即將完工並分階段營運，新大樓景行樓地下停車場提供254格小型車位、385格機車位，明天起開放民眾使用，且為全面檢視交通動線、停車系統及交通號誌運作效率，自19日至21日實施3天試運轉，提供民眾免費停車。

殯葬處說明，未來車輛將由二殯西側辛亥路三段284巷、三山善社旁進入地下停車場，機車停放地下1樓，殯葬相關貨車及接體車停放地下1、2樓，小型車停地下3、4樓。

殯葬處指出，離場時將依車種分道分流，往文山區方向的小型車及計程車可直行辛亥路，往大安區或信義區則直接走新闢聯外道路；接體車、靈車僅可直行辛亥路，禁止走聯外道路，其餘貨車及火化場離場車輛一律走聯外道路，另機車僅可直行辛亥路。

費率部分，殯葬處表示，小型車計時收費新台幣50元，入場後15分鐘內離場免費；機車則計時收費10元，當日當次最高收費上限20元。此外，未來將視停車位周轉情形評估採累進費率。

新聞稿指出，如遇尖峰時段或治喪旺日，為避免停車場滿場排隊等候影響辛亥路交通秩序，殯葬處將派交管人員加強疏導及違規取締，並於即將滿位時啟動滿場機制，包含截斷停等車流，及引導至鄰近辛亥路高架橋下、黎元停車場等。

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