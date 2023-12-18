快訊

北市大安「住宅式宮廟」燒起來 消防救出母女、兒子外出逃過一劫

趙少康台大演講一上台就「聲援黎智英」 曝不願去香港、大陸背後原因

四季有花賞 汐止茄苳溪步道種櫻花樹苗美化

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區城中公園一直到茄苳溪步道沿線，里長廖福賢買了櫻花樹苗種在步道沿線，希望櫻花快快長大。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區城中公園一直到茄苳溪步道沿線，里長廖福賢買了櫻花樹苗種在步道沿線，希望櫻花快快長大。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區緊鄰基隆河畔的城中公園一直到茄苳溪步道沿線，這幾年不斷的種花綠美化，前陣子仙丹、紫薇盛開，風景很美，而這陣子里辦公處又買了櫻花樹苗種在步道沿線，雖然，樹苗很小，可能要過個好幾年才能開花，但是，里長說會像照顧小孩一樣呵護，希望櫻花快快長大。

汐止城中公園沿著基隆河步道，再轉進茄苳溪步道，這幾年持續綠美化，步道上的紫薇盛開時，有桃紅、淺紫色的花朵，開滿枝頭，至於茄苳溪步道底則是仙丹的大本營，一年四季幾乎都有花可以欣賞，而在最近里辦公處又買了櫻花樹苗，種在一旁的邊坡上，這次共種了40株。

城中里長廖福賢表示，在基隆河靠近茄苳溪步道旁邊的空地，以往有種一些灌木，時間一久，有些樹木都已經乾枯掉，今年剛好有一些經費就買了些櫻花來補種，栽種整齊起來，希望以後開花開的一整片很茂盛讓大家來賞花。

廖福賢指出，其實櫻花在10年前有種過一批，但有些因為蟲害救不了，已經枯死，所以，今年再種一次，試看看能不能培養起來，這次買的樹苗大概都100多公分，都還很小，直徑大概才1公分大，要慢慢培養，是想說從小培養，讓根可以深耕，雖然，可能又要10年，但是慢慢等吧，就好像在養小孩子一樣，希望能快點開花給大家看。

志工說，種花簡單照顧就要花很多心思，現在里長又種了幾10株的櫻花，後面就需要志義工來培養，要拔草、澆花還有施肥，希望能快快長大開花。

櫻花 基隆 汐止

延伸閱讀

宮廟遶境人太多爆推擠糾紛 汐止警鎖定6人涉案追緝

汐止江北里聖誕紅加掛燈 夜晚燈亮濃濃過節氣氛

汐止烘內活動中心再美化 動員志工種百株杜鵑

髒亂地整頓綠美化 汐止新長安橋頭飄桂花香

相關新聞

以中正紀念堂吸菸區為戒 台北大巨蛋朝戶外全面禁菸規畫

台北大巨蛋順利舉辦亞錦賽，吸引數萬民眾看球賽，台北市議員秦慧珠今天在議會警政衛生委員會提案「大巨蛋球場室外場所」列全面禁...

富邦金股利砍半…北市府市庫收入縮水近25億 今暫擱投資案

台北市長蔣萬安首度預算會期，北市議會財建委員會今審查財政局預算，因富邦金控今年原要發每股3元股利，卻稱防疫險虧損導致股利...

二叭子步道鋼筋裸露危機 新店區公所：即刻檢視 年後全線修繕

位於新北新店安坑地區的二叭子植物園是生態秘境，隨安坑輕軌開通更廣為人知，但有登山客分享，沿路發現多個木階鋼筋裸露，且資訊...

影／新北泰山首座社宅上梁 預計明年完工招租

位於新北泰山的中山青年社會住宅今舉行上梁典禮，宣示泰山第一座社宅接近完工招租，新北副市長陳純敬表示，該社宅交通便利，並規...

塭仔圳重劃區旁3米道路恐成死巷 反迫遷連線提4訴求

新北市新莊及泰山塭仔圳市地重劃案現正施工中，未納入重劃的美華新村居民發現，社區內新樹路85巷將成死巷，影響救災消防。塭仔...

北市採購衝電子核銷年達300億 小商家苦…怨生計受影響

為推動智慧化城市、電子化政府及環保節省紙張，北市府從108年起，推動電子化核銷計畫，宣導各機關儘量向開立電子發票商家辦理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。