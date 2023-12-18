四季有花賞 汐止茄苳溪步道種櫻花樹苗美化

汐止區緊鄰基隆河畔的城中公園一直到茄苳溪步道沿線，這幾年不斷的種花綠美化，前陣子仙丹、紫薇盛開，風景很美，而這陣子里辦公處又買了櫻花樹苗種在步道沿線，雖然，樹苗很小，可能要過個好幾年才能開花，但是，里長說會像照顧小孩一樣呵護，希望櫻花快快長大。

汐止城中公園沿著基隆河步道，再轉進茄苳溪步道，這幾年持續綠美化，步道上的紫薇盛開時，有桃紅、淺紫色的花朵，開滿枝頭，至於茄苳溪步道底則是仙丹的大本營，一年四季幾乎都有花可以欣賞，而在最近里辦公處又買了櫻花樹苗，種在一旁的邊坡上，這次共種了40株。

城中里長廖福賢表示，在基隆河靠近茄苳溪步道旁邊的空地，以往有種一些灌木，時間一久，有些樹木都已經乾枯掉，今年剛好有一些經費就買了些櫻花來補種，栽種整齊起來，希望以後開花開的一整片很茂盛讓大家來賞花。

廖福賢指出，其實櫻花在10年前有種過一批，但有些因為蟲害救不了，已經枯死，所以，今年再種一次，試看看能不能培養起來，這次買的樹苗大概都100多公分，都還很小，直徑大概才1公分大，要慢慢培養，是想說從小培養，讓根可以深耕，雖然，可能又要10年，但是慢慢等吧，就好像在養小孩子一樣，希望能快點開花給大家看。

志工說，種花簡單照顧就要花很多心思，現在里長又種了幾10株的櫻花，後面就需要志義工來培養，要拔草、澆花還有施肥，希望能快快長大開花。