快訊

北市大安「住宅式宮廟」燒起來 消防救出母女、兒子外出逃過一劫

趙少康台大演講一上台就「聲援黎智英」 曝不願去香港、大陸背後原因

平溪青農回鄉種有機好茶 喝得健康2%所得捐公益

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
平溪區農會推出農業ESG計畫，以有機茶的銷售為基礎，將2%的收益捐助給創世基金會。 圖／觀天下有線電視提供
平溪區農會推出農業ESG計畫，以有機茶的銷售為基礎，將2%的收益捐助給創世基金會。 圖／觀天下有線電視提供

新北市平溪農會今(18)日起，推出一項令人矚目的農業ESG計畫，以有機茶的銷售為基礎，將2%的收益捐助給創世基金會。農會理事長胡正吉與創世基金會院長張淑娟共同簽署這項計畫，即日起不只在平溪可以買有機健康茶葉，還可以一起做愛心回饋社會，照顧弱勢。

平溪區農會理事長胡正吉說，農業是社會的根本，而農業ESG(環境、社會、公司治理)的實踐更是農業可持續發展的重要一環，透過此舉，將重心放在「責任生產、社會回饋和善的循環」上，希望更多企業機構投入，以回應當代社會對永續發展的需求。

有機青農謝昶志五年前返鄉種植有機茶葉，現在逐漸有成果，並結合公益，有機茶收益2%捐助公益，平溪區農會即日起，對外販售有機茶產品，並承諾將每售出一單位的有機茶所獲得的2%收益，完全捐贈給選定的公益團體，這不僅是對當地農產品的推廣，更是對社會的關懷與回饋的實際行動。

創世基金會院長張淑娟說，創世基金會是全台第一間植物人安養機構，38年來安養了超過2,000位植物人，不僅紓解許多家庭的困境，更給植物人一個安養環境，平溪區農會致力於推動農業發展，提升農產品品質，同時積極參與社會責任和永續發展的實踐。希望透過這次公益專案，讓大眾更認識植物人，並對他們付出多一些關懷。

平溪 農會 植物人

延伸閱讀

議員籲智慧停車格臨停不計費延為10分鐘 高市將研議

唐吉訶德、無印良品來了 高雄民代憂交通癱瘓

高市馬路標線遭批霧煞煞 議員：觀察1小時有90輛車違規

耗資百億！旗津要建過港第二隧道 將報請交通部核定

相關新聞

以中正紀念堂吸菸區為戒 台北大巨蛋朝戶外全面禁菸規畫

台北大巨蛋順利舉辦亞錦賽，吸引數萬民眾看球賽，台北市議員秦慧珠今天在議會警政衛生委員會提案「大巨蛋球場室外場所」列全面禁...

富邦金股利砍半…北市府市庫收入縮水近25億 今暫擱投資案

台北市長蔣萬安首度預算會期，北市議會財建委員會今審查財政局預算，因富邦金控今年原要發每股3元股利，卻稱防疫險虧損導致股利...

二叭子步道鋼筋裸露危機 新店區公所：即刻檢視 年後全線修繕

位於新北新店安坑地區的二叭子植物園是生態秘境，隨安坑輕軌開通更廣為人知，但有登山客分享，沿路發現多個木階鋼筋裸露，且資訊...

影／新北泰山首座社宅上梁 預計明年完工招租

位於新北泰山的中山青年社會住宅今舉行上梁典禮，宣示泰山第一座社宅接近完工招租，新北副市長陳純敬表示，該社宅交通便利，並規...

塭仔圳重劃區旁3米道路恐成死巷 反迫遷連線提4訴求

新北市新莊及泰山塭仔圳市地重劃案現正施工中，未納入重劃的美華新村居民發現，社區內新樹路85巷將成死巷，影響救災消防。塭仔...

北市採購衝電子核銷年達300億 小商家苦…怨生計受影響

為推動智慧化城市、電子化政府及環保節省紙張，北市府從108年起，推動電子化核銷計畫，宣導各機關儘量向開立電子發票商家辦理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。