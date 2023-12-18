平溪青農回鄉種有機好茶 喝得健康2%所得捐公益

新北市平溪區農會今(18)日起，推出一項令人矚目的農業ESG計畫，以有機茶的銷售為基礎，將2%的收益捐助給創世基金會。農會理事長胡正吉與創世基金會院長張淑娟共同簽署這項計畫，即日起不只在平溪可以買有機健康茶葉，還可以一起做愛心回饋社會，照顧弱勢。

平溪區農會理事長胡正吉說，農業是社會的根本，而農業ESG(環境、社會、公司治理)的實踐更是農業可持續發展的重要一環，透過此舉，將重心放在「責任生產、社會回饋和善的循環」上，希望更多企業機構投入，以回應當代社會對永續發展的需求。

有機青農謝昶志五年前返鄉種植有機茶葉，現在逐漸有成果，並結合公益，有機茶收益2%捐助公益，平溪區農會即日起，對外販售有機茶產品，並承諾將每售出一單位的有機茶所獲得的2%收益，完全捐贈給選定的公益團體，這不僅是對當地農產品的推廣，更是對社會的關懷與回饋的實際行動。

創世基金會院長張淑娟說，創世基金會是全台第一間植物人安養機構，38年來安養了超過2,000位植物人，不僅紓解許多家庭的困境，更給植物人一個安養環境，平溪區農會致力於推動農業發展，提升農產品品質，同時積極參與社會責任和永續發展的實踐。希望透過這次公益專案，讓大眾更認識植物人，並對他們付出多一些關懷。